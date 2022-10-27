«Развитие детей и сохранение их здоровья». В школьных лагерях Минской области отдохнут порядка 10 тысяч детей

Новости Беларуси. В центральном регионе на осенних каникулах будут работать свыше 340 оздоровительных лагерей, в которых примут участие порядка 10 тысяч школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Крупском районе основным направлением деятельности станет гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Школьников ждут экскурсии в музеи, библиотеки, а также посетят памятные места Крупщины и крупнейшие государственные предприятия. Будет место и активному отдыху – запланированы спортивные конкурсы и квесты.

Елена Баранчук, методист Крупского районного учебно-методического кабинета: В период осенних каникул на базе восьми учреждений образования будут работать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Всего планируем оздоровить 135 учащихся. Основное направление оздоровления – это развитие детей и сохранение их здоровья. В связи с этим в планы воспитательной работы внесены мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, детского дорожно-транспортного травматизма.

В Крупском центре детского творчества ребят ждут различные выставки и мастер-классы. Творческая лепка и изготовление цветов из атласных лент и украшений из фоамирана – в учреждении подготовлено множество развлечений для обучения и отдыха.

Вероника Селицкая, директор Крупского центра детского творчества:

Мы не забываем про наши конкурсы. Впереди у нас районный этап конкурса «Дети. Вода. Безопасность», районный этап конкурса «Калядная зорка», «ТехноЕлка», также мы будем трудиться над изготовлением работ и участием в этих конкурсах.

Всего в районе 14 учреждений общего среднего образования. В них обучается более двух тысяч детей.