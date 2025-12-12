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Новый год в чашке! Как сделать рисунок на кофейной пенке – мастер-класс от бариста

12 декабря 2025 14:05
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В одной лаборатории творят волшебство со вкусом свежеобжаренного кофе и ароматом корицы. Кофейная алхимия от зернышка до идеального новогоднего латте всего за пару минут. Следите за руками нашего бариста-волшебника. 

Новый год в чашке! Как сделать рисунок на кофейной пенке – мастер-класс от бариста-2

Яна Якубовская, бариста:
Сегодня я вам расскажу, как чашечку кофе превратить в момент хорошего настроения и приукрасить его новогодними красками. 

Новый год в чашке! Как сделать рисунок на кофейной пенке – мастер-класс от бариста-4

Яна Якубовская:
Первый секрет – это приготовление хорошего эспрессо. Соотношение арабики и робуста будет 40 на 60. 40 % арабики, 60 % робуста – это прекрасное эспрессо, которое даст нам хорошую крема, которыми мы сможем красиво дать рисунок на напиток. 

Подробности смотрите в видео.

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