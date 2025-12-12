Новый год в чашке! Как сделать рисунок на кофейной пенке – мастер-класс от бариста

В одной лаборатории творят волшебство со вкусом свежеобжаренного кофе и ароматом корицы. Кофейная алхимия от зернышка до идеального новогоднего латте всего за пару минут. Следите за руками нашего бариста-волшебника.

Яна Якубовская, бариста:

Сегодня я вам расскажу, как чашечку кофе превратить в момент хорошего настроения и приукрасить его новогодними красками.