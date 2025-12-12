Как легально приобрести живую новогоднюю ель? Рассказал главный лесничий Минского ГПЛХО

Если вас вдруг посещает мысль взять топорик, отправиться в ближайшее время за елочкой в лес, спешим предостеречь. Это грозит большим штрафом. Лесная охрана перейдет на усиленный режим работы с 15 декабря, чтобы предотвратить незаконную вырубку деревьев для встречи Нового года. Что важно знать? Рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Максим Мигун, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Александра Каштанова, ведущая:

Новый год приближается, и, возможно, у кого-то где-то закрадется мысль сходить в лес и похитить елочку, которой холодно зимой. Расскажите, какие вы сейчас предпринимаете меры и на что стоит обратить внимание.

Максим Мигун, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Действительно, в преддверии новогодних праздников и рождественских Государственная лесная охрана лесхозов переходит на особый режим мероприятий. Так, особое внимание будет уделено пресечению фактов нарушения законодательства по вырубке новогодних деревьев. Будут организованы мобильные группы, стационарные посты из наших сотрудников. В первую очередь, будем внимание уделять участкам лесного фонда, которые прилегают непосредственно к трассам, автомобильным дорогам, к садоводческим товариществам и к населенным пунктам. Также в арсенале лесной охраны есть более 500 фотоловушек, которые также займут определенное место в лесу, чтобы пресечь данные факты нарушения.

Александр Меженный, ведущий:

Приобрел в Минске елочку, на машину прикрепил – и тут тебя Госавтоинспекция останавливает за городом и говорит: откуда елочка? Наличие чека решает ситуацию или другие должны быть документы? Максим Мигун:

Все верно. С 15 декабря будет организована реализация на торговых точках новогодней ели. Но более 200 точек будет по области, а также 7 точек будет в Минске. При реализации новогоднего хвойного дерева каждому гражданину будет предъявлен чек. Это будет доказательство того, что елка приобретена законно, это является документом для провозки.