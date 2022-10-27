«Я одеваюсь исключительно в одежду нашего производства». Лукашенко узнал о ситуации в лёгкой промышленности
Новости Беларуси. Кризис – это шанс, возможность для развития, прежде всего легкой промышленности. Как использовать сокращение импорта, занять ниши, в том числе за рубежом, и удовлетворить спрос на белорусском рынке? Об этом и не только 27 октября шла речь на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К разговору Александр Лукашенко пригласил не только руководителя «Беллегпрома», но и Комитета госконтроля, Белстата, и курирующего промышленность вице-премьера Петра Пархомчика. Важна объективная картина положения дел в отрасли. Так, глава государства поинтересовался, как работают предприятия в условиях санкций, хотя все связанные с эмбарго сложности преодолимые, подчеркнул Президент. И главный вопрос – выполнение поручений, данных на высшем уровне. Впрочем, это касается не только легпрома.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как идет расширение географии поставок продукции в это время? Мы все говорим, что нарушены логистические цепочки. Это действительно так. Но тем не менее многие предприятия и даже объединения с успехом преодолели эти проблемы и выстроили новые пути поставок продукции потребителю. Поэтому экспорт – это основа нашей экономики. Каковы дела здесь? Ну и еще параллельно вопрос насыщения внутреннего рынка и импортозамещения. Как будто мы не можем сшить свою продукцию! Вот я смотрю, мы одеты в отечественную одежду. Так? Я могу, пожалуйста, предъявить. Я тоже одеваюсь исключительно в одежду нашего производства. Как у нас здесь обстоят дела по импортозамещению? Ну и большой вопрос, один из главных, – выполнение поручений. Был дан ряд поручений. Я поэтому и пригласил вас, Василий Николаевич [Герасимов, председатель КГК – прим. ред.], чтобы здесь не было игры в одну корзину. У вас на контроле эти поручения. Я хотел бы знать, как они выполняются. У нас есть привычка такая волокитить эти поручения, пока Президент во второй или в третий раз не обратится в плане контроля к этим поручениям.
В легкой промышленности начиная с мая наблюдается положительная динамика. Объемы производства и экспорт растут (за пять месяцев он вырос на 24 %). А за девять месяцев года предприятия легпрома выпустили продукции на 3 миллиарда рублей. Наши одежда и обувь добрались до 70 регионов России, а текстиль и ковры теперь представлены даже в странах Средней Азии. В отрасли на двух тысячах предприятий занято почти 90 тысяч человек. Кстати, фабрики не конкурируют между собой, а каждая из них работает в своем ассортиментном коридоре. Вопросов к компетенции швей нет. А вот делать белорусские костюмы более респектабельными помогают турецкие дизайнеры.