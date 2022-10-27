«Я одеваюсь исключительно в одежду нашего производства». Лукашенко узнал о ситуации в лёгкой промышленности

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как идет расширение географии поставок продукции в это время? Мы все говорим, что нарушены логистические цепочки. Это действительно так. Но тем не менее многие предприятия и даже объединения с успехом преодолели эти проблемы и выстроили новые пути поставок продукции потребителю. Поэтому экспорт – это основа нашей экономики. Каковы дела здесь? Ну и еще параллельно вопрос насыщения внутреннего рынка и импортозамещения. Как будто мы не можем сшить свою продукцию! Вот я смотрю, мы одеты в отечественную одежду. Так? Я могу, пожалуйста, предъявить. Я тоже одеваюсь исключительно в одежду нашего производства. Как у нас здесь обстоят дела по импортозамещению? Ну и большой вопрос, один из главных, – выполнение поручений. Был дан ряд поручений. Я поэтому и пригласил вас, Василий Николаевич [Герасимов, председатель КГК – прим. ред.], чтобы здесь не было игры в одну корзину. У вас на контроле эти поручения. Я хотел бы знать, как они выполняются. У нас есть привычка такая волокитить эти поручения, пока Президент во второй или в третий раз не обратится в плане контроля к этим поручениям.