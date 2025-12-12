Поистине историческое событие. Первые выпускники Академии авиации Беларуси получили дипломы и лицензии коммерческих пилотов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла в здании бывшего аэропорта Минск-1, символично соединяя традиции и современные достижения.

Реализация решения Президента о создании собственной школы пилотов стала важным шагом к укреплению нацбезопасности и технологической независимости страны. Выпускники академии авиации освоили специальность «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации» и получили квалификацию «инженер-пилот». Их подготовка полностью соответствует международным стандартам и включает теоретический курс, тренажерную и летную практику – каждый из них провел в воздухе не менее 150 часов. Все выпускники останутся работать в Беларуси, 6 из них уже определены в национальную авиакомпанию «Белавиа».

Николай Мочанский, выпускник Белорусской государственной академии авиации:

Важное событие для меня. Я об этом мечтал сколько помню себя, первый раз поднялся в небо не на большом самолете, на маленьком. Самое сложное это все-таки полеты, занятия на тренажере и теоретическая подготовка. Немаловажен и психологический фактор. Пилот должен быть максимально подкован психологически, чтобы в любом случае у него оставалось хладнокровие при любом отказе, любой внештатной ситуации. Практическая подготовка занимала у нас три года.

Олег Салтовский, командир авиационного отряда авиакомпании «Белавиа»:

Президент практически во всех обращениях говорит: готовьте учеников, но это не просто смену подготовить. Можно сказать, да, подготовим, но смысл в чем? Смысл глубокий, надо учить детей радоваться успехам других. Если ты готовишь ученика, ты вместе с ним радуешься, это тренировка – воспитание в себе вот этих качеств.