6000 человек только в Московском районе! Пообщались с самыми активными студотрядовцами Минска

Белорусская молодежь уже сегодня влияет на жизнь своего района, города и страны. Их можно встретить на политических дискуссиях, творческих фестивалях и субботниках. Особенно ярко это видно в развитии студенческих отрядов, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Кто эти ребята и что их мотивирует?

Мы сажали елки, сосны, лиственницы, чтобы наша страна была еще более красивой, еще более зеленой.

Этим летом я трудилась в лагере, была вожатой, смотрела за тем, как ведут себя дети, и помогала в организации различных мероприятий. Каждый отряд, безусловно, важен и значим, поскольку все мы вместе складываем одну дружную семью, которая трудится на благо своей страны.

Оцените масштаб дел, к которым приложили руку и, что самое главное, энергию, с которой студотрядовцы об этом говорят. Правда же, заряжаешься?

Егор Никитин, первый секретарь Московской районной организации БРСМ:

Работа в студенческих отрядах – это незабываемые эмоции на всю жизнь, это огромное количество знакомств, которые также пройдут с нашими ребятами еще не один год, не одно десятилетие.

Они строили и воспитывали, чинили и создавали. Не в виртуальной реальности, а самой что ни на есть настоящей. Трудовой десант Московского района Минска в 2025 году – это 350 студенческих отрядов, а общее число участников достигло практически 6 000 человек. Рекорд. И из года в год эти цифры растут. Значит, интерес есть!