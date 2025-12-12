6000 человек только в Московском районе! Пообщались с самыми активными студотрядовцами Минска
Белорусская молодежь уже сегодня влияет на жизнь своего района, города и страны. Их можно встретить на политических дискуссиях, творческих фестивалях и субботниках. Особенно ярко это видно в развитии студенческих отрядов, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Кто эти ребята и что их мотивирует?
Элла Маркевич пообщалась с самыми активными представителями Московского района Минска.
Своим трудом мы строили значимые объекты для Беларуси.
Мы сажали елки, сосны, лиственницы, чтобы наша страна была еще более красивой, еще более зеленой.
Этим летом я трудилась в лагере, была вожатой, смотрела за тем, как ведут себя дети, и помогала в организации различных мероприятий. Каждый отряд, безусловно, важен и значим, поскольку все мы вместе складываем одну дружную семью, которая трудится на благо своей страны.
Оцените масштаб дел, к которым приложили руку и, что самое главное, энергию, с которой студотрядовцы об этом говорят. Правда же, заряжаешься?
Егор Никитин, первый секретарь Московской районной организации БРСМ:
Работа в студенческих отрядах – это незабываемые эмоции на всю жизнь, это огромное количество знакомств, которые также пройдут с нашими ребятами еще не один год, не одно десятилетие.
Они строили и воспитывали, чинили и создавали. Не в виртуальной реальности, а самой что ни на есть настоящей. Трудовой десант Московского района Минска в 2025 году – это 350 студенческих отрядов, а общее число участников достигло практически 6 000 человек. Рекорд. И из года в год эти цифры растут. Значит, интерес есть!
Егор Никитин:
Такой цифрой, наверное, не может похвастаться – ни один район не только Минска, но и всей республики. Большая часть отрядов – это педагогические отряды, большое количество студенческих отрядов строительного профиля. Наши ребята отработали на многих объектах, в том числе социально значимых для нашего государства. Поработали на Всебелорусской молодежной стройке по строительству парка Народного единства и Национального музея истории Беларуси.
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