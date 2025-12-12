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6000 человек только в Московском районе! Пообщались с самыми активными студотрядовцами Минска

12 декабря 2025 14:08
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Белорусская молодежь уже сегодня влияет на жизнь своего района, города и страны. Их можно встретить на политических дискуссиях, творческих фестивалях и субботниках. Особенно ярко это видно в развитии студенческих отрядов, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. Кто эти ребята и что их мотивирует? 

Элла Маркевич пообщалась с самыми активными представителями Московского района Минска. 

6000 человек только в Московском районе! Пообщались с самыми активными студотрядовцами Минска-2

Своим трудом мы строили значимые объекты для Беларуси. 

6000 человек только в Московском районе! Пообщались с самыми активными студотрядовцами Минска-4

Мы сажали елки, сосны, лиственницы, чтобы наша страна была еще более красивой, еще более зеленой. 

6000 человек только в Московском районе! Пообщались с самыми активными студотрядовцами Минска-6

Этим летом я трудилась в лагере, была вожатой, смотрела за тем, как ведут себя дети, и помогала в организации различных мероприятий. Каждый отряд, безусловно, важен и значим, поскольку все мы вместе складываем одну дружную семью, которая трудится на благо своей страны. 

6000 человек только в Московском районе! Пообщались с самыми активными студотрядовцами Минска-8

Оцените масштаб дел, к которым приложили руку и, что самое главное, энергию, с которой студотрядовцы об этом говорят. Правда же, заряжаешься?

6000 человек только в Московском районе! Пообщались с самыми активными студотрядовцами Минска-10

Егор Никитин, первый секретарь Московской районной организации БРСМ:
Работа в студенческих отрядах – это незабываемые эмоции на всю жизнь, это огромное количество знакомств, которые также пройдут с нашими ребятами еще не один год, не одно десятилетие.

Они строили и воспитывали, чинили и создавали. Не в виртуальной реальности, а самой что ни на есть настоящей. Трудовой десант Московского района Минска в 2025 году – это 350 студенческих отрядов, а общее число участников достигло практически 6 000 человек. Рекорд. И из года в год эти цифры растут. Значит, интерес есть!

6000 человек только в Московском районе! Пообщались с самыми активными студотрядовцами Минска-12

Егор Никитин:
Такой цифрой, наверное, не может похвастаться – ни один район не только Минска, но и всей республики. Большая часть отрядов – это педагогические отряды, большое количество студенческих отрядов строительного профиля. Наши ребята отработали на многих объектах, в том числе социально значимых для нашего государства. Поработали на Всебелорусской молодежной стройке по строительству парка Народного единства и Национального музея истории Беларуси. 

Подробности смотрите в видео.

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