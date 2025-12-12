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Как одеть ребёнка зимой, чтобы он не заболел? Советы от педиатра медцентра «Нордин»

12 декабря 2025 13:55
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С приходом зимы родители сталкиваются с важной задачей – как правильно одеть своего малыша. Такое, казалось бы, простое дело требует особого внимания, чтобы ребенок не замерз и при этом не перегрелся. 

Как одеть ребёнка зимой, чтобы он не заболел? Советы от педиатра медцентра «Нордин»-2

Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:
Первое правило одежды ребенка в зимний период времени – это ее многослойность. Первый слой отводит пот, второй слой сохраняет тепло, а третий слой защищает от ветра, влаги, снега и прочих неприятностей. 

Если первый слой отводит пот, значит, он должен быть, по возможности, натуральный. Если у нас температура воздуха в пределах минус 5-6 градусов – это хлопковая одежда. Если это температура ниже, то это термобелье и лучше из натуральных тканей, то есть, как правило, это шерсть. 

Как одеть ребёнка зимой, чтобы он не заболел? Советы от педиатра медцентра «Нордин»-4

Второй слой одежды должен быть плотнее, чем первый. Отлично подойдет свитер или толстовка. Лучше всего, если они будут выполнены из шерсти или флиса. Эти материалы хорошо удерживают тепло и в то же время достаточно легкие. 

Елена Бельская:
Третий слой – это комбинезоны. И в настоящее время это новые материалы с использованием мембраны, которые дают великолепную воздухопроницаемость, то есть увеличивают воздушную прослойку, и это тоже способствует дополнительному теплому слою, и обладают великолепной влагонепроницаемостью, то есть в таком комбинезоне сухо и тепло. 

Как одеть ребёнка зимой, чтобы он не заболел? Советы от педиатра медцентра «Нордин»-6

Выбирайте куртки и комбинезоны с водоотталкивающими свойствами, убедитесь, что одежда имеет защитные элементы в виде манжет и капюшонов, которые обеспечат более надежную защиту от холода. 

Размер тоже имеет значение. Вещь не должна быть слишком свободной, чтобы не мешать движению, но и не слишком узкой, чтобы не ограничивать малыша в активностях. 

Как одеть ребёнка зимой, чтобы он не заболел? Советы от педиатра медцентра «Нордин»-8

Наталья Зайцева:
Я мама двоих детей, мы много времени проводим на свежем воздухе, и для меня важно тепло одеть ребенка, по погоде, но в то же время не укутать чрезмерно, чтобы ребенок не вспотел.

Самая универсальная зимняя вещь – это комбинезон. Он защищает не только ноги, но и спину. Находка для меня как для мамы – вместо шарфа использовать снуд. Он не закутывается в несколько слоев, а легко надевается. 

Вся верхняя одежда у моих детей имеет светоотражающие элементы. Я считаю, это очень важно. В первую очередь, это про безопасность ребенка, так как даже играя во дворе, рядом могут парковаться машины. 

Как одеть ребёнка зимой, чтобы он не заболел? Советы от педиатра медцентра «Нордин»-10

Около 40 % тепла тело теряет через голову. Следите, чтобы шапка плотно облегала и закрывала уши. Выбирайте модели из мягких и теплых тканей. Перчатки должны быть либо водоотталкивающими, либо иметь подкладку из теплого материала, чтобы руки малыша оставались сухими.

Елена Бельская:
Определять, замерз ребенок или нет, по температуре носика или щечек неразумно. Эти открытые участки тела, как правило, немножечко замерзают, они могут быть не теплыми, не горячими. Это абсолютно ни о чем не говорит. Придя с прогулки, нужно завести ручку между одеждой и спинкой. Если спинка ребенка теплая, ваш малыш одет правильно. Если спинка малыша, не дай бог, горячая или, тем более, влажная, вы явно должны снять какой-то слой или изменить его параметры.

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