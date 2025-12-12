Как одеть ребёнка зимой, чтобы он не заболел? Советы от педиатра медцентра «Нордин»

С приходом зимы родители сталкиваются с важной задачей – как правильно одеть своего малыша. Такое, казалось бы, простое дело требует особого внимания, чтобы ребенок не замерз и при этом не перегрелся.

Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Первое правило одежды ребенка в зимний период времени – это ее многослойность. Первый слой отводит пот, второй слой сохраняет тепло, а третий слой защищает от ветра, влаги, снега и прочих неприятностей. Если первый слой отводит пот, значит, он должен быть, по возможности, натуральный. Если у нас температура воздуха в пределах минус 5-6 градусов – это хлопковая одежда. Если это температура ниже, то это термобелье и лучше из натуральных тканей, то есть, как правило, это шерсть.

Второй слой одежды должен быть плотнее, чем первый. Отлично подойдет свитер или толстовка. Лучше всего, если они будут выполнены из шерсти или флиса. Эти материалы хорошо удерживают тепло и в то же время достаточно легкие. Елена Бельская:

Третий слой – это комбинезоны. И в настоящее время это новые материалы с использованием мембраны, которые дают великолепную воздухопроницаемость, то есть увеличивают воздушную прослойку, и это тоже способствует дополнительному теплому слою, и обладают великолепной влагонепроницаемостью, то есть в таком комбинезоне сухо и тепло.

Выбирайте куртки и комбинезоны с водоотталкивающими свойствами, убедитесь, что одежда имеет защитные элементы в виде манжет и капюшонов, которые обеспечат более надежную защиту от холода. Размер тоже имеет значение. Вещь не должна быть слишком свободной, чтобы не мешать движению, но и не слишком узкой, чтобы не ограничивать малыша в активностях.

Наталья Зайцева:

Я мама двоих детей, мы много времени проводим на свежем воздухе, и для меня важно тепло одеть ребенка, по погоде, но в то же время не укутать чрезмерно, чтобы ребенок не вспотел. Самая универсальная зимняя вещь – это комбинезон. Он защищает не только ноги, но и спину. Находка для меня как для мамы – вместо шарфа использовать снуд. Он не закутывается в несколько слоев, а легко надевается. Вся верхняя одежда у моих детей имеет светоотражающие элементы. Я считаю, это очень важно. В первую очередь, это про безопасность ребенка, так как даже играя во дворе, рядом могут парковаться машины.