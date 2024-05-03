Лучших работников СМИ наградили в Минске, среди них и сотрудники СТВ

Новости Беларуси. За профессионализм и вклад в развитие журналистики. В канун профессионального праздника лучших работников СМИ отметили в Минской городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Награды они получили из рук мэра столицы Владимира Кухарева и председателя Минского городского Совета депутатов Артема Цурана. Это 25 профессионалов своего дела. Среди них и наши коллеги – сотрудники СТВ – директор дирекции информационного вещания Валентина Новикова и директор дирекции спецпроектов Наталья Надольская.

Наталья Надольская, директор дирекции спецпроектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Очень мотивируют такие награды. И несмотря на то, что благодарность объявлена мне, не буду оригинальной, если скажу, что телевидение – это командный труд, это заслуга всех тех, с кем я работаю рядом, а это исключительные профессионалы, преданные своему делу, которые любят этот город и которые каждый день на нашем телеканале показывают, как он живет и как он развивается.