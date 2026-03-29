Подросток провалился под лед и утонул в Рогачевском районе

В Рогачевском районе произошел трагический случай: утонул подросток. Юноша 2010 года рождения оказался в воде и не смог выбраться. По предварительным данным, накануне молодой человек отправился на прогулку и не вернулся. После этого начались поисковые мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС, исследуя искусственный водоем в агрогородке Болотня, нашли полынью. На глубине около трех метров было обнаружено тело подростка. Начата проверка, назначены экспертизы для выяснения всех деталей и причин случившегося.

И это не первый трагический случай в Беларуси с начала 2026 года. Ранее рыбак утонул в Добрушском районе. В МЧС предупреждают, что выход на лед в теплую погодку опасен для жизни, так как ледовая поверхность достаточно быстро теряет прочность.