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Подросток провалился под лед и утонул в Рогачевском районе

29 марта 2026 13:37
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В Рогачевском районе произошел трагический случай: утонул подросток. Юноша 2010 года рождения оказался в воде и не смог выбраться. По предварительным данным, накануне молодой человек отправился на прогулку и не вернулся. После этого начались поисковые мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подросток провалился под лед и утонул в Рогачевском районе-2

Сотрудники МЧС, исследуя искусственный водоем в агрогородке Болотня, нашли полынью. На глубине около трех метров было обнаружено тело подростка. Начата проверка, назначены экспертизы для выяснения всех деталей и причин случившегося.

И это не первый трагический случай в Беларуси с начала 2026 года. Ранее рыбак утонул в Добрушском районе. В МЧС предупреждают, что выход на лед в теплую погодку опасен для жизни, так как ледовая поверхность достаточно быстро теряет прочность.

# МЧС Беларуси

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