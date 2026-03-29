От инвестпроектов Гомеля до секретов белорусского легпрома – разговор с Ксенией Пантюховой

Как реализуется инициатива «Один район – один проект» в Гомельской области? Какие экспортные возможности есть у предприятий легкой промышленности? И какая она, белорусская женщина? Обсудили с гостем программы «Сенат», членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству Ксенией Пантюховой. Анастасия Лавринчук, СТВ:

Как на экономику региона повлияла инициатива «Один район – один проект»?

Ксения Пантюхова, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

За период реализации этой инициативы на территории Гомеля было создано порядка 1,5 тысячи новых рабочих мест и реализовано 25 таких инвестиционных проектов. О них можно много говорить. Наверное, не осталось ни одной отрасли экономики, где бы этот проект не был реализован. В большинстве своем это частная инициатива. Соцэкономразвитие первого региона. Что в планах у Брестской области – разговор с Игорем Брилевичем. Читайте здесь. Анастасия Лавринчук:

Вы изнутри знаете работу предприятия легкой промышленности. Что нужно для увеличения экспортных возможностей?

Ксения Пантюхова:

Чтобы увеличить любые возможности предприятия, нужно в первую очередь знать, для кого ты производишь и куда будешь это продавать. Иногда, глядя на то, что производят предприятия нашей легкой промышленности, ты просто не очень понимаешь целевую аудиторию, для кого это произведено. Если это произведено для категории «подросток плюс», то тогда цена должна быть адекватной. Если ты производишь в сегменте «экономия», тоже должен понимать, какая цена предельная рынка, который это проглотит. Если ты уже в «премиум» идешь, тогда ты должен уже ценовой сегмент регулировать. Поэтому здесь немножко есть, конечно, у нас дисбаланс. Конечно, я всегда говорю, что нашей легкой промышленности не хватает такого более агрессивного, более жесткого маркетинга. Потому что все мы знаем, и, наверное, не только мы, но и за пределами нашей страны знают, что белорусское – это значит качественное. Бренд белорусского качества стал проводником наших производителей. То есть ты можешь идти и декларировать о том, что ты из Беларуси, тебя уже априори воспринимают как качественное. Дальше ты должен уже своей продукцией это только подтверждать. Анастасия Лавринчук:

В Год белорусской женщины особое внимание и особая ответственность у женщин-руководителей. Ощущаете ли вы на себе дополнительный груз этой ответственности и какие-то повышенные ожидания?