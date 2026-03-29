Весна – это еще и время выгодных покупок. По крайней мере такая возможность есть у жителей и гостей столицы. В Минске проходит сезон весенних ярмарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весна – это еще и время выгодных покупок. По крайней мере такая возможность есть у жителей и гостей столицы. В Минске проходит сезон весенних ярмарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из самых крупных расположилась у «Чижовка-Арены». Свою продукцию предлагают около 80 продавцов из всех регионов страны. Это и фермеры, и крупные предприятия. Покупатели отмечают, что цены приемлемые.
Наибольшим спросом пользуются местные овощи. Так, стоимость картофеля начинается от 80 копеек за килограмм, кило живого карпа – от 7 рублей. Кроме того, в преддверии начала дачного сезона предлагают широкий ассортимент саженцев деревьев, цветов, а также рассады томатов и перцев.
Стандарт – это вот яблони. Больше всего любят белорусы яблоки у нас. Груши также. Любят, кстати, вот персики тоже. Сливы тоже очень много кто любит. Часто еще смородину, малину.
Ярмарка хорошая. Купили мы ребенку фрукты. Цены адекватные, приемлемые. Где-то даже ниже рыночных, которые выставляются в магазинах.
Приобрести товары у «Чижовка-Арены» можно будет каждые выходные до конца апреля. Планируется, что подобные площадки появятся в каждом районе столицы.