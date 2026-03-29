Трагедия в Германии: в результате нападения с ножом погиб подросток

На западе Германии произошло нападение с ножом, в результате которого скончался 13-летний подросток. Пострадали также его сестра и мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преступлении подозревают отца детей. Мужчину уже задержали. Его мотивы пока остаются неизвестными. Это не единственный трагический инцидент в западной части Германии за последние месяцы.

Так, в феврале сразу три подобных нападения случились на карнавале в Рейнской области. Кроме того, за весь 2025 год полиция ФРГ зафиксировала на железнодорожных вокзалах около тысячи атак с использованием холодного оружия. Большинство нападавших не имели немецкого гражданства.