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На Филиппинах водители и перевозчики объявили забастовку из-за высокой стоимости горючего

29 марта 2026 13:31
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На Филиппинах водители и перевозчики объявили забастовку. Причиной стал резкий скачок стоимости горючего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах водители и перевозчики объявили забастовку из-за высокой стоимости горючего-2

Протестующие требуют от правительства сделать нефтепродукты дешевле, убрать сборы с топлива, а также поднять оплату проезда и доходы трудящихся. Цены на бензин и солярку, по сообщениям местной прессы, выросли больше чем вдвое с конца февраля. Виной этому стал вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

На Филиппинах водители и перевозчики объявили забастовку из-за высокой стоимости горючего-4

Филиппины должны выступить и призвать положить конец агрессии США против Ирана. Последствия нефтяных перебоев затрагивают всех нас. Возможно, нас не поразили бомбы, но мы страдаем от бедности и голода из-за роста цен на нефть.

Филиппинская экономика сильно зависит от энергоносителей, которые сейчас заблокированы в Ормузском проливе. Более 90 % горючего поступало именно оттуда. До этого на островах уже ввели чрезвычайное положение в сфере электричества. 

# Протесты

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