На Филиппинах водители и перевозчики объявили забастовку. Причиной стал резкий скачок стоимости горючего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие требуют от правительства сделать нефтепродукты дешевле, убрать сборы с топлива, а также поднять оплату проезда и доходы трудящихся. Цены на бензин и солярку, по сообщениям местной прессы, выросли больше чем вдвое с конца февраля. Виной этому стал вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

Филиппины должны выступить и призвать положить конец агрессии США против Ирана. Последствия нефтяных перебоев затрагивают всех нас. Возможно, нас не поразили бомбы, но мы страдаем от бедности и голода из-за роста цен на нефть.

Филиппинская экономика сильно зависит от энергоносителей, которые сейчас заблокированы в Ормузском проливе. Более 90 % горючего поступало именно оттуда. До этого на островах уже ввели чрезвычайное положение в сфере электричества.