Беларусь рассчитывает на продолжение доверительного диалога с Китаем – Лукашенко

Беларусь рассчитывает на продолжение доверительного диалога с Китаем. Об этом говорится в поздравлении белорусского лидера Председателю КНР Си Цзиньпину с днем рождения. Александр Лукашенко отметил, что белорусско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и поступательно развиваются курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом Вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны. Трудно также переоценить Ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире», – отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что с нетерпением ждет предстоящей встречи, которая, несомненно, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию Минска и Пекина. Белорусский лидер пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и новых достижений на благо дружественного китайского народа.