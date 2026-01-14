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82 года назад огонь войны навсегда стёр с карты деревню Ола

14 января 2026 06:00
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82 года назад огонь войны навсегда стер с карты деревню Ола. 1 758 жизней (среди них 950 детей и 200 стариков) были оборваны в один день. Подобно Хатыни, Ола стала символом трагедии белорусских деревень, уничтоженных вместе с жителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

82 года назад огонь войны навсегда стёр с карты деревню Ола-2

14 января мы вспоминаем их имена, чтобы боль утраты превратилась в силу памяти. До освобождения сельчане не дожили всего две недели. Благодаря поддержке Александра Лукашенко в 2020 году здесь открыт мемориал. 

Каждый год митинг-реквием в память о годовщине уничтожения Олы собирает сотни людей. По всей стране в школах проходит единый урок памяти об этой трагедии. Его содержание направлено на углубление знаний учащихся о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, формирование понимания ценности человеческой жизни и мира.

# Великая Отечественная война

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