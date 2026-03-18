Перевозчики из ЕС выбрали диалог с Минском! Кто попал под удар политических решений Литвы?
Литовские перевозчики, которые обратились к Президенту Беларуси – это жест отчаяния или начало серьезного конфликта между транспортным лобби и политиками Литвы?
Эксперты уверены, что и то, и другое имеет место быть. Ведь за четыре месяца простоя совокупные потери перевозчиков уже могут превысить 100 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вильнюс не обещал местным компаниям ни страховых выплат, ни компенсаций от правительства.
Еще осенью 2025 года Литва в одностороннем порядке, нарушая все международные нормы, на две недели закрыла границу с Беларусью. С тех пор Минск несколько раз предлагал Вильнюсу сесть за стол переговоров на всех уровнях и площадках. Но в ответ – тишина. Лодку пытались раскачать и сами перевозчики – исками, протестами и письмами.
По словам замглавы МИД Беларуси Игоря Секреты, в Вильнюсе переговоры считают для себя политическим проигрышем, поэтому просто игнорируют любые инициативы. Эксперты уверены, что Литве уже давно стоит отбросить все предрассудки.
Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ (Россия):
Машины стоят. Что значит «мы закрыли границу, а вы нам все отдайте»? Беларусь несет расходы, кто это будет все компенсировать? Перевозчики не могут, Литва просто отстранилась. Сами это все сделали. У меня создается впечатление, может быть немного метафоричное, что Александр Григорьевич – единственный взрослый человек в какой-то детской комнате.
Минск, в отличии от Вильнюса, не будет сидеть сложа руки. Сегодня премьер-министр Александр Турчин доложил Александру Лукашенко о вчерашней встрече с литовскими и польскими перевозчиками, и передал главе государства конкретные предложения правительства по урегулированию ситуации с фурами. Президент обладает всей информацией для того, чтобы принимать решение.
Турчин доложил Лукашенко об итогах встречи с литовскими и польскими перевозчиками.
Этот доклад стал логичным завершением вчерашних событий, когда зарубежные перевозчики, отчаявшись достучаться до собственных властей, пришли за помощью в Минск. Они написали письмо Александру Лукашенко. Под обращением – более 70 подписей литовских перевозчиков, и это далеко не все заинтересованные. Президент рассмотрел их просьбы и, руководствуясь гуманитарными соображениями, поручил правительству встретиться с литовскими бизнесменами и выслушать их позицию.
– У нас было два прошения. Это вернуть в рабочее состояние наши транспортные средства, которые находятся на охраняемых стоянках. И второе, чтобы пересмотреть финансовую нагрузку на литовские компании, у которых транспортные средства находятся на охраняемых стоянках.
– Фактически деятельности нет, ездит одна машина. Соответственно и водители, все, кто работал, они посменно ездят на этой машине, чтобы какие-то деньги заработать.
Политический демарш Литвы аукнулся далеко за ее пределами. Под удар попали перевозчики Германии, Нидерландов, Чехии. Но поляки умудрились попасть под раздачу дважды. Сначала они перерегистрировали фуры в Литве, спасаясь от закрытой польской границы. А потом Вильнюс захлопнул дверь, и 30 % польского автопарка оказались в ловушке. Власти обеих стран на просьбы о помощи просто не ответили.
Эрландас Микенас, глава литовской ассоциации автомобильных перевозчиков:
Наша компания сотрудничает с министерствами, таможнями, Сеймом, миграционными службами и международными партнерами. Очевидно, что этих усилий недостаточно. Мы вынуждены искать обходные пути там, где их изначально быть не должно.
Тем временем в Еврокомиссии заявили, что действия Беларуси «неприемлемы» и вопрос рассматривается на высшем уровне. Однако компании больше не ждут помощи из Вильнюса или Брюсселя. Надежда теперь только на Беларусь – единственную сторону, которая способна слышать просьбы и по возможности на них откликаться.