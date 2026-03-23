Лукашенко принял решение о возможности выезда фур с литовской регистрацией

Александр Лукашенко, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств с литовской регистрацией. Эти машины с ноября 2025 года находятся на территории Беларуси. Причина – недружественные действия литовской стороны по закрытию пунктов пропуска на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на специально оборудованных площадках размещено более 1 900 транспортных средств, в том числе тягачей, прицепов и полуприцепов. Все это время обеспечивалась их полная сохранность. Транспортные средства с литовской регистрацией смогут покидать территорию Беларуси через литовское направление в соответствии с законодательством. А те, что фактически принадлежат польским перевозчикам, смогут выезжать в том числе и через польское направление. Таможенные органы приступили к работе. По мере поступления от перевозчиков оплаты за хранение – а она сейчас в разы ниже определенной ранее – транспортные средства смогут покинуть территорию нашей страны. Польша принимает на въезд более 600 фур в сутки, а Литва – лишь 150.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Всем литовским и польским перевозчикам направлена информация, что они могут приезжать и оформлять выезд транспортных средств. Доведена до них информация о расценках, по которым будет оплачиваться стоянка на специальных площадках. Поэтому эта работа уже начата. Теперь все зависит от оперативности перевозчиков, когда они смогут привезти сюда своих водителей и забрать грузовики.

Тариф установлен минимальный, тариф ежесуточный. После оплаты каждым перевозчиком за хранение своего транспортного средства грузовик сможет покинуть площадку. Порядок цифр такой: за хранение прицепа или полуприцепа стоимость хранения будет более чем в 7 раз отличаться в меньшую сторону, чем от ранее установленного тарифа. Если это полная сцепка, то меньше в 3 раза. Тариф такой, который покрывает только затраты непосредственно хранителя грузовиков.