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«Бери паспорт, телефон и деньги. Иди в отель, потом в Беларусь». Мигрант из Ирака о том, что происходило на границе с Литвой

20 июля 2021 06:32
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Новости Беларуси. В продолжение темы о ситуации с нелегальными мигрантами.

Екатерина Забенько, СТВ:
Пока Вильнюс бросает упреки в адрес Беларуси, нам становятся известны вопиющие факты о действиях литовских пограничников. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вызывали на допрос и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников.

«Бери паспорт, телефон и деньги. Иди в отель, потом в Беларусь». Мигрант из Ирака о том, что происходило на границе с Литвой-1

19 июля на границе были задержаны сразу три группы незаконных мигрантов. 28 граждан Ирака перешли границу из Литвы. Причины нарушения государственного рубежа удивили даже пограничников. Есть все основания полагать, что таким оригинальным способом Литва решает проблему с беженцами.

По рассказам задержанных, они были в лагере для незаконных мигрантов, а перейти границу с Беларусью их буквально заставили. Двое суток беженцы были без сна и отдыха, они сильно устали и с трудом говорили по-английски, но кое-что удалось узнать.

«Бери паспорт, телефон и деньги. Иди в отель, потом в Беларусь». Мигрант из Ирака о том, что происходило на границе с Литвой-4

Говорит полицейский: «Бери паспорт, телефон и деньги. Иди в отель, потом в Беларусь».

После предварительных разбирательств беженцам предоставили возможность перекусить и отдохнуть. Расследование инцидента продолжается.

«Бери паспорт, телефон и деньги. Иди в отель, потом в Беларусь». Мигрант из Ирака о том, что происходило на границе с Литвой-7

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# Беженцы # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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