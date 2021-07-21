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Нелёгкая работа и реальные герои. Расскажем о спасателях в программе «Центральный регион»

21 июля 2021 13:34
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Новости Беларуси. Увидеть опасную работу спасателей своими глазами. Нашей съемочной группе удалось побывать на реальном тушении возгорания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нелёгкая работа и реальные герои. Расскажем о спасателях в программе «Центральный регион»-1

В Жодино горел грузовой автомобиль Fiat. Причина – короткое замыкание электропроводки. Пожарные расчеты выехали на место. Через несколько минут там же оказалась и съемочная группа программы «Центральный регион».

Нелёгкая работа и реальные герои. Расскажем о спасателях в программе «Центральный регион»-4

Вадим Смоляк готовит очередной выпуск ко Дню пожарной службы. О нелегкой работе и реальных героях расскажем уже в эту субботу, 24 июля, в 10:30 на СТВ.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Смоляк # Фотофакт

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