Нелёгкая работа и реальные герои. Расскажем о спасателях в программе «Центральный регион»

Новости Беларуси. Увидеть опасную работу спасателей своими глазами. Нашей съемочной группе удалось побывать на реальном тушении возгорания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино горел грузовой автомобиль Fiat. Причина – короткое замыкание электропроводки. Пожарные расчеты выехали на место. Через несколько минут там же оказалась и съемочная группа программы «Центральный регион».