«Зять приезжает и косой косит». В Минской области продолжаются работы по уничтожению борщевика

Новости Беларуси. Борьба с ядовитым растением. С наступлением лета специалисты Минской области продолжают работы по уничтожению борщевика, который может вызвать у человека химические ожоги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Участки с вредным сорняком наиболее распространены в Логойском, Минском, Воложинском и Борисовском районах. Площадь произрастания борщевика каждый год уменьшается, тем не менее в области около 700 гектаров пока еще во власти растения. Как победить борщевик и не пострадать от ожогов – в сюжете Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Борьба с борщевиком в Логойском районе под контролем. Сотрудники МЧС уже завершили химическую обработку вредного растения на 100 %. Это средство эффективно для молодняка, а с цветущим борщевиком борьба потяжелее.

280 гектаров – площадь немаленькая. На этой территории все ядовитые растения уже уничтожены. Ежедневно на поиски борщевика выезжают от 8 до 12 сотрудников МЧС. Проводят совместные рейды и с представителями охраны природы. Чаще – выезды за черту города. Например, больше всего зеленых вредителей возле деревень Логоза и Гайна.

Валерий Войтехович, начальник Логойского РОЧС:

Согласно договорам между Минском областным управлением МЧС и Логойским районным исполнительным комитетом мы обрабатываем борщевик сейчас на основании договорных отношений. Мы гарантийно выезжаем в те места, где выявляем очаги борщевика, отдельные какие-то растения и, соответственно, принимаем все меры, чтобы его уничтожить. Местные исполкомы (это сельские советы) тоже при обнаружении где-то определенных количеств борщевика или площадей сообщают в охрану природы, они нам передают информацию, и мы выезжаем для его обработки, уничтожения.

Нередко с просьбой обезвредить борщевик обращаются и сами жители. И, конечно, их заявки не остаются без ответа. Кстати, для химической обработки важны погодные условия. Лучше всего – без дождей, так как требуется около двух-четырех часов, чтобы химикаты подействовали. А если растение зацветает и появляются так называемые зонтики, то их нужно сразу срубать.

Борщевик же растет, я его не трогаю. У меня зять приезжает и косой косит этот борщевик. У нас выжигалась только одна там… Видела возле автолавки вчера.