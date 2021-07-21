Профилактика коронавируса в Беларуси. Как часто дезинфицируют общественный транспорт?

Новости Беларуси. Несмотря на жаркую погоду, противоэпидемические меры не прекращаются ни на минуту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По-прежнему в Минской области сохраняется строгий масочный режим. В общественных местах проводятся противоковидные мероприятия. Ответственность возложена на руководителей. В то же время санстанция проводит рейды и выявляет слабые места. Как осуществляется профилактика коронавируса в области – расскажет Ольга Власовец.

Дистанцирование, дезинфекция и ношение масок – вновь и вновь, день за днем специалисты санитарных служб проговаривают такие важные противоэпидемические правила. Врачи-гигиенисты регулярно проводят рейды в общественных местах. В топе рынки, магазины торговые центры, аптеки и общепит. Там самый большой поток людей, поэтому и особая ответственность.

Константин Хархалев, заведующий отделом гигиены Молодечненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Мы осуществляем поддерживающий контроль, чтобы не дать людям расслабиться. И если кто-то забыл – напомнить, что-то скорректировать в зависимости от ситуации. В настоящее время это продолжает оставаться актуальным, так как ВОЗ озвучила, что в мире начинается третья волна коронавирусной инфекции.

Так, например, в этом торговом центре в Молодечно стратегического запаса средств противовирусной защиты хватит на три месяца вперед. Только состава для обработки пола более 100 литров, еще 30 – для дезинфекции ручек и других поверхностей.

Валерий Тутин, заместитель директора торгового центра:

Расход большой – площади большие. Это позволяет нам выполнять условия. Когда начинался COVID, распространялся, была проблема достать. Сейчас уже нет проблем закупить.

Далее перемещаемся в молодечненский автопарк № 4. Ежедневно отсюда на маршруты выходит порядка 60 машин. Городские автобусы – место большой концентрации людей, поэтому и меры соответствующие.

Ольга Власовец, корреспондент:

Общественный транспорт – это то, что остается, как говорится, за кадром. Но его дезинфекции уделяют особое внимание. Пассажиры и не знают, что ежедневно салоны автобусов обрабатывают специальными мобильными установками от крыши до сидений.

Весь транспорт дезинфицируется дважды: перед рейсом и после. Для этих целей на предприятии создана отдельная бригада. После обработки парогенератором вручную протирают поручни и сиденья.

Виктор Рутковский, директор филиала «Автобусный парк №4»:

Кроме этого, в салонах автобусов на городских маршрутах ежедневно работают кондукторы. Кондукторы и водители у нас обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, выдаются маски, антисептики. За соблюдением всех этих мер строго следят санитарные службы. От их пристального внимания не ускользнет ни одно нарушение.

Екатерина Филипович, заведующая отделением гигиены труда Молодечненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Надзор за предприятиями, которые осуществляют перевозку пассажиров, осуществляется двояко. За самим субъектом хозяйствования на базах – обработка автомобилей, автобусов, их уборка. На производственной базе – соблюдение всех мероприятий, направленных на профилактику инфекции коронавирусной. И на линиях, когда мы контролируем использование средств защиты органов дыхания кондукторами, которые непосредственно обслуживают пассажиров, и водителями.