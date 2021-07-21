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Профилактика коронавируса в Беларуси. Как часто дезинфицируют общественный транспорт?

21 июля 2021 13:29
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Новости Беларуси. Несмотря на жаркую погоду, противоэпидемические меры не прекращаются ни на минуту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По-прежнему в Минской области сохраняется строгий масочный режим. В общественных местах проводятся противоковидные мероприятия. Ответственность возложена на руководителей. В то же время санстанция проводит рейды и выявляет слабые места.

Как осуществляется профилактика коронавируса в области – расскажет Ольга Власовец.

Профилактика коронавируса в Беларуси. Как часто дезинфицируют общественный транспорт?-1

Дистанцирование, дезинфекция и ношение масок – вновь и вновь, день за днем специалисты санитарных служб проговаривают такие важные противоэпидемические правила. Врачи-гигиенисты регулярно проводят рейды в общественных местах. В топе рынки, магазины торговые центры, аптеки и общепит. Там самый большой поток людей, поэтому и особая ответственность.

Профилактика коронавируса в Беларуси. Как часто дезинфицируют общественный транспорт?-4

Константин Хархалев, заведующий отделом гигиены Молодечненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Мы осуществляем поддерживающий контроль, чтобы не дать людям расслабиться. И если кто-то забыл – напомнить, что-то скорректировать в зависимости от ситуации. В настоящее время это продолжает оставаться актуальным, так как ВОЗ озвучила, что в мире начинается третья волна коронавирусной инфекции.

Профилактика коронавируса в Беларуси. Как часто дезинфицируют общественный транспорт?-7

Так, например, в этом торговом центре в Молодечно стратегического запаса средств противовирусной защиты хватит на три месяца вперед. Только состава для обработки пола более 100 литров, еще 30 – для дезинфекции ручек и других поверхностей.

Профилактика коронавируса в Беларуси. Как часто дезинфицируют общественный транспорт?-10

Валерий Тутин, заместитель директора торгового центра:
Расход большой – площади большие. Это позволяет нам выполнять условия. Когда начинался COVID, распространялся, была проблема достать. Сейчас уже нет проблем закупить.

Профилактика коронавируса в Беларуси. Как часто дезинфицируют общественный транспорт?-13

Далее перемещаемся в молодечненский автопарк № 4. Ежедневно отсюда на маршруты выходит порядка 60 машин. Городские автобусы – место большой концентрации людей, поэтому и меры соответствующие.

Профилактика коронавируса в Беларуси. Как часто дезинфицируют общественный транспорт?-16

Ольга Власовец, корреспондент:
Общественный транспорт – это то, что остается, как говорится, за кадром. Но его дезинфекции уделяют особое внимание. Пассажиры и не знают, что ежедневно салоны автобусов обрабатывают специальными мобильными установками от крыши до сидений.

Профилактика коронавируса в Беларуси. Как часто дезинфицируют общественный транспорт?-19

Весь транспорт дезинфицируется дважды: перед рейсом и после. Для этих целей на предприятии создана отдельная бригада. После обработки парогенератором вручную протирают поручни и сиденья.

Профилактика коронавируса в Беларуси. Как часто дезинфицируют общественный транспорт?-22

Виктор Рутковский, директор филиала «Автобусный парк №4»:
Кроме этого, в салонах автобусов на городских маршрутах ежедневно работают кондукторы. Кондукторы и водители у нас обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, выдаются маски, антисептики.

За соблюдением всех этих мер строго следят санитарные службы. От их пристального внимания не ускользнет ни одно нарушение.

Профилактика коронавируса в Беларуси. Как часто дезинфицируют общественный транспорт?-25

Екатерина Филипович, заведующая отделением гигиены труда Молодечненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Надзор за предприятиями, которые осуществляют перевозку пассажиров, осуществляется двояко. За самим субъектом хозяйствования на базах – обработка автомобилей, автобусов, их уборка. На производственной базе – соблюдение всех мероприятий, направленных на профилактику инфекции коронавирусной. И на линиях, когда мы контролируем использование средств защиты органов дыхания кондукторами, которые непосредственно обслуживают пассажиров, и водителями.

Профилактика коронавируса в Беларуси. Как часто дезинфицируют общественный транспорт?-28

Но и требования к пассажирам никто не отменял. Надеть маску несложно, а таким образом можно обезопасить и себя, и окружающих.

# Коронавирус # общество # Константин Хархалев # Валерий Тутин # Ольга Власовец # Виктор Рутковский # Екатерина Филипович # Фотофакт

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