Наша родная, братская Украина сделала не такой выбор, как мы. Мнение Григория Азарёнка

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики – 2020». Здравствуйте. В современном мире союз – это не преимущество, это насущная необходимость. Все страны мира выстраивают коалиции, подписывают пакты, стараются не упустить выгодных взаимоотношений. Мы были в свое время прозорливее других. После развала СССР мы быстро смели с повестки националистическую мерзость и заявили, что мы в мире не одни.

Григорий Азаренок:

На Западе солнце умирает, на Востоке рождается. И поэтому мы выбрали жизнь, а не смерть. Ведь что нам всю нашу историю предлагал Запад? Он предлагал нам Иосафата Кунцевича. Сейчас он считается просветителем земель белорусских. Просвещал он следующим образом: православных, не перешедших в унию, запрещал хоронить, а те тела, что уже были преданы земле, выкапывать и скармливать собакам. Они предлагали нам французского просвещенного солдата, который читал Вольтера, рассуждал о свободе личности, а заодно сжигал и разрушал наши древние святыни, устраивал в храмах конюшни, насиловал, грабил и убивал под предводительством самого просвещенного лидера объединенной Европы. Григорий Азаренок:

Они предлагали нам польского пана, который бил плеткой холопа, издевался над ним в Березе-Картузской, запрещал язык и культуру, уничтожал, бил, пытал и глумился. Они предлагали нам великий немецкий порядок. С газовыми камерами, концлагерями, Тростенцом, пламенем Хатыни, гауляйтером Кубе и обвернувшимся в бело-красно-белый флаг предателем, лижущим сапог арийского хозяина. Напомню, что не одна Германия вступила тогда на наши земли. Это была вся объединенная Европа. Гитлеровский нацизм приветствовали все просвещенные державы мира, эту идеологию вынашивали английские и французские круги, они дали ему собрать под собой весь континент.

Григорий Азаренок:

Что они предлагают нам сейчас? А что они вообще могут предложить? Они нищие, при всем кажущемся величии и богатстве. Закат Европы по Шпенглеру уже случился. Европа сейчас – колония дикого, полуобразованного американского янки. У них нечего предложить, кроме мужчины в латексе, которого на четвереньках ведут на цепи по площадям всех европейских столиц. Наша родная, братская Украина сделала не такой выбор, как мы. Они с подобострастными глазами, задрав галифе, отрекшись от веры и роду племени, вытанцовывая дикий гопак поскакали туда. А там им плюнули в лицо, ударили по щеке, обобрали до нитки, уничтожили промышленность, культуру, уже отбирают даже землю, унизили и обсмеяли. Вот и вынуждена наша великая родная сестра быть шестеркой у новых хозяев и присоединяться к общему хору наших хулителей. Григорий Азаренок:

Запад может казаться привлекательным только тем, у кого Instagram заменил реальную жизнь. Тем, кто забыл заветы наших предков, кто не чувствует наш язык. А иначе друзья – вы достойны любых унижений,

Если вам все равно, на каком языке говорить. Нашего Президента критикуют за то, что в свое время он, заручившись народной поддержкой, вернул достойный статус русскому языку. В то время мы сделали это единственные. Но глава государства чувствовал глубинные чаяния народа, которые выразил еще Максим Танк. Tы – шчacця, cвaбoды i дpyжбы вяшчyння,

Tы – cвeтлaя пa-нaд зямлей зapaнiцa,

Tы – шчыpaгa cэpцa жывaя кpынiцa,

Кpыштaльнaя pycкaя мoвa!

Григорий Азаренок:

Мы протянули руку России тогда, когда она была унижена. Когда от нее все бежали. Когда правили бал раздробленность, разврат, хаос и разграбление. Когда только ленивый не пинал раненого медведя. Мы пришли к нему и сказали: «Мы с тобой, брат, все будет хорошо». «Разве об этом можно забыть? Политические зубры порезали всё по живому». Архивные кадры с Александром Лукашенко Григорий Азаренок:

И сейчас понимаем, что, поступив по совести и чести тогда, мы единственные были правы. Они вновь собирают крестовый поход. У них чудовищный кризис, а поэтому вновь нужно грабить. Я знаю, Америка, как ты жирела,

Я знаю, откуда богатство твое:

В нем слезы Гренады, в нем муки Кореи,

В нем горе Вьетнама к отмщенью зовет! Они концентрируют войска. Они взвинчивают гонку вооружений. Они размахивают санкциями. Они вскармливают пятую колонну. Нам есть чем ответить. Константин Придыбайло: ни одна революция не делается размазыванием по улицам, протест в головах уже очень небольшого количества людей