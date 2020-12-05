Автор проекта «Галасы ЗМеста»: каждый день по три можно песни сочинять. Это уже реакция на происходящее
Новости Беларуси. Переводчик с китайского, психолог и два профессиональных музыканта. Такой компанией уже больше месяца «Галасы ЗМеста» радуют публику будто и незатейливыми ироничными песнями, но все же темами с глубоким смыслом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бывшие КВНщики организовали музыкальную группу, чтобы таким необычным образом выразить свою гражданскую позицию. Их ролики разлетаются по сети и набирают огромное количество лайков и репостов.
Кристина Федорович присоединилась к зрителям.
Кристина Федорович, корреспондент:
Это музыкальный тандем, а точнее интернет-проект родом из Барановичей. «Галасы ЗМеста» – такое у него название. Кстати, в сети первое видео появилось буквально месяц назад, а страничку в YouTube просмотрели ни много ни мало, а более 600 тысяч раз.
Чувство юмора коллективу не занимать – за спиной десятилетия игры в КВН.
В составе одна девушка и четверо мужчин. При этом интересно отметить, что предводитель музыкальной команды Дмитрий – предприниматель и по одной из профессий переводчик с китайского языка. За плечами у него Институт иностранных языков Министерства обороны СССР. А вот увлечение веселиться и иронизировать у всего тандема – это еще с далеких 90-х. В 1995-м у них образовалась команда КВН «Клюж» – Клуб любителей жизни. Много играли в Беларуси в разных лигах.
Дмитрий Бутаков, автор проекта «Галасы ЗМеста»:
Вдохновение сама жизнь вокруг предоставляет, так что с этим все просто. Особенно в такую тематику, так это каждый день по три можно песни сочинять, было бы время. Это уже реакция на происходящее, потому что, опять же, мы живем не в Минске, у нас это все потише. И когда видишь такие вещи со стороны, настораживаешься как-то невольно. Это просто какая-то такая вот реакция. Я уже говорил как-то: получается, что эти люди зовут нас в другую страну. Здесь дело не в том, против чего они протестуют, они все кардинально поменять хотят – вот с этим я уже согласиться не могу. Поэтому вот такая слегка веселая реакция получается. Ну, непосредственно нам пишут в основном хорошие отзывы и все благодарят: «Давайте еще там, ребята». Попадаются, конечно, как и везде, собственно говоря. Поэтому в основном хорошие. Я даже рад, что так, на самом деле.