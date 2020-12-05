«Атмосфера вообще замечательная, здорово». Что говорят участники субботнего автопробега «За единую Беларусь!»

Новости Беларуси. Тысячи автомобилей и столько же неравнодушных людей. Для многих наших соотечественников уже стало традицией проводить субботний выходной в пути ради мира и возвращения к спокойной жизни в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К патриотическому движению присоединились жители самых разных уголков нашей родины. Автопробег «За единую Беларусь!» вновь собрал единомышленников. Стартовали участники ранним утром из Минска.

Несмотря на время, к месту встречи приехали десятки машин. Организаторы не перестают удивлять: 5 декабря колонна под государственными флагами – это обязательный атрибут автопробега – отправилась по знаковым местам Минской области. По пути следования присоединялись новые участники. В итоге финишировали в составе двух сотен человек.

Сергей Рачковский, организатор автопробега «За единую Беларусь!»:

Я думаю, у каждого здравомыслящего белоруса, да и не только белоруса, гражданина любой страны, к таким местам должно быть отношение особое, потому что это не развлекательное место, не развлекательная поездка. Это место скорби, это место, которое напоминает нам, кто мы, что мы и почему мы живы, какой ценой мы добились этой свободы, этой жизни.

Александр Игначков, участник автопробега «За единую Беларусь!»:

Почему езжу? Потому что нужно показывать, что мы есть, что нас не 97 %, а 99 %. Потому что приятные люди, приятная компания.

Марина Шинкина, участница автопробега «За единую Беларусь!»:

Ой, атмосфера вообще замечательная, здорово, мне очень-очень… Знаете, такая приподнятость, такая отрада. Знаете, я даже не знала, что я такая патриотка, до этих всех событий.