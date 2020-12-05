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«Атмосфера вообще замечательная, здорово». Что говорят участники субботнего автопробега «За единую Беларусь!»

05 декабря 2020 17:44
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Новости Беларуси. Тысячи автомобилей и столько же неравнодушных людей. Для многих наших соотечественников уже стало традицией проводить субботний выходной в пути ради мира и возвращения к спокойной жизни в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К патриотическому движению присоединились жители самых разных уголков нашей родины.

Автопробег «За единую Беларусь!» вновь собрал единомышленников. Стартовали участники ранним утром из Минска.

«Атмосфера вообще замечательная, здорово». Что говорят участники субботнего автопробега «За единую Беларусь!»-1

Несмотря на время, к месту встречи приехали десятки машин. Организаторы не перестают удивлять: 5 декабря колонна под государственными флагами – это обязательный атрибут автопробега – отправилась по знаковым местам Минской области. По пути следования присоединялись новые участники. В итоге финишировали в составе двух сотен человек.

«Атмосфера вообще замечательная, здорово». Что говорят участники субботнего автопробега «За единую Беларусь!»-4

Сергей Рачковский, организатор автопробега «За единую Беларусь!»:
Я думаю, у каждого здравомыслящего белоруса, да и не только белоруса, гражданина любой страны, к таким местам должно быть отношение особое, потому что это не развлекательное место, не развлекательная поездка. Это место скорби, это место, которое напоминает нам, кто мы, что мы и почему мы живы, какой ценой мы добились этой свободы, этой жизни.

«Атмосфера вообще замечательная, здорово». Что говорят участники субботнего автопробега «За единую Беларусь!»-7

Александр Игначков, участник автопробега «За единую Беларусь!»:
Почему езжу? Потому что нужно показывать, что мы есть, что нас не 97 %, а 99 %. Потому что приятные люди, приятная компания.

«Атмосфера вообще замечательная, здорово». Что говорят участники субботнего автопробега «За единую Беларусь!»-10

Марина Шинкина, участница автопробега «За единую Беларусь!»:
Ой, атмосфера вообще замечательная, здорово, мне очень-очень… Знаете, такая приподнятость, такая отрада. Знаете, я даже не знала, что я такая патриотка, до этих всех событий.

«Атмосфера вообще замечательная, здорово». Что говорят участники субботнего автопробега «За единую Беларусь!»-13

«Атмосфера вообще замечательная, здорово». Что говорят участники субботнего автопробега «За единую Беларусь!»-15

Во время автопробега участники побывали в доме-усадьбе «Дзержиново» и Центре экологического туризма «Станьково», где для них провели познавательные экскурсии. Еще одной точкой стало урочище Благовщина, где проходили массовые расстрелы и захоронения узников Тростенецкого концлагеря. В период немецкой оккупации были уничтожены более 150 тысяч человек со всей Европы. Хранить память об этой трагедии – долг каждого, чтобы не допустить героизации нацизма. Участники автопробега отдали дань памяти погибшим, возложив к мемориалу цветы.

«Атмосфера вообще замечательная, здорово». Что говорят участники субботнего автопробега «За единую Беларусь!»-18

Автопробеги «За единую Беларусь!» проходят каждые выходные. За несколько месяцев участники побывали во всех областных центрах и десятках малых городов нашей родины.

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# Государственная социальная политика # общество # Сергей Рачков # Александр Игначков # Марина Шинкина # Фотофакт

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