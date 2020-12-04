«Этот гриб используют в медицине». Какие уникальные растения и животные есть в Беловежской пуще?

Какие уникальные растения и животные есть в Беловежской пуще? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Какие уникальные растения и животные есть в Беловежской пуще? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Мест, где не ступала нога человека, здесь практически нет. Другое дело, что отдельные участки посещаются раз в полсотни лет. Те же непроходимые на первый взгляд болота еще в 60-х использовались для сенокоса.
Наталья Зеленкевич, старший научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича»:
Косили часто, стоя в воде. Часто не могли вывезти сено, то есть делали такие плотики, настилали ветки, укладывали сено и просто ждали, пока все замерзнет и можно будет подъехать с телегой и вывезти это сено зимой.
Максим Ермохин, заведующий лабораторией ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича»:
Достаточно негативное воздействие на Беловежскую пущу было со стороны осушителей-мелиораторов. Дело в том, что Беловежская пуща уникальность носила. Во-первых, равнинный лес, достаточно крупный массив, кругом освоенные территории, богатые почвы. Казалось бы, что сам Бог велел вырубить лес и вести там сельское хозяйство. В то же время нахождение на водоразделе, где те реки берут начало, которые уходят и в Балтийское море, и в Черное море.
Но отдельным экспонатам все же удалось перехитрить время. На юге пущи раскинул ветви 600-летний дуб-патриарх. 31 метр в высоту, два с половиной в диаметре.
И это далеко не единственная сенсация пущи. Мировые шеф-повара преследуют свой интерес в белорусском лесу.
Руслан Книга, научный сотрудник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:
Этот гриб и у нас, и у поляков, и у французов всегда считался самым деликатесным и вкусным. Кроме того, его еще активно используют в медицине. Он, как и многие грибы Беловежской пущи, является сильнейшим иммуномодулятором.
Беловежская пуща использовалась как полигон для отработки ведения лесного хозяйства. А этот, казалось бы, изученный вдоль и поперек лес таит в себе сотни загадок. Над которыми даже самые светлые умы разводят руками.
Наталья Зеленкевич:
Есть такой остров, окруженный бывшим болотом Дикий Никор, на этом небольшом острове (14 гектаров) произрастает массив пихтовых деревьев. Они очень хорошо выделяются, если подъезжать к пуще со стороны Дикого Никора, то виден этот круглый остров с очень высокими деревьями, гораздо выше, чем весь остальной лесной массив. Произрастает пихта белая. Это единственное место в Беларуси, только здесь. До сих пор у ученых ведутся споры о том, как она там возникла. Ареал распространения пихты находится очень далеко от Беларуси.
И все же главное достояние пущи – зубры, которых сегодня здесь шесть с лишним сотен. А сто лет назад их и вовсе не было. В 1919 году лесник, пожалев одинокую зубрицу, убил ее. Один выстрел – и на разведении зверя поставили крест.
Алексей Буневич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:
В Беларуси числится 2100 зубров на начало этого года. По численности зубров Беларусь вышла на второе место в мире.
Отстреливали больных и старых, улучшали популяцию. Тщательно следили за чистотой линии и потомством. С этими животными связано немало историй. Они правда чувствовали себя хозяевами пущи. Однажды зубр напал на детей с собакой, а фотографа, который охотился не на самого зверя, а на уникальные снимки, загнал на дерево, где тот провел несколько часов. Здорово доставалось и егерям, которые следили за животными.
Алексей Буневич:
Зубрица не пришла, он пошел без сопровождения других людей. Пошел искать зубрицу. Но незаметно близко подошел, она на него бросилась. Хорошо, что там было дерево, он под дерево, помяла хорошо эта зубрица, пострадал человек. Люди побежали на помощь с факелами, отогнали.