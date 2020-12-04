«Этот гриб используют в медицине». Какие уникальные растения и животные есть в Беловежской пуще?

Какие уникальные растения и животные есть в Беловежской пуще? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Мест, где не ступала нога человека, здесь практически нет. Другое дело, что отдельные участки посещаются раз в полсотни лет. Те же непроходимые на первый взгляд болота еще в 60-х использовались для сенокоса.

Наталья Зеленкевич, старший научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича»:

Косили часто, стоя в воде. Часто не могли вывезти сено, то есть делали такие плотики, настилали ветки, укладывали сено и просто ждали, пока все замерзнет и можно будет подъехать с телегой и вывезти это сено зимой.

Максим Ермохин, заведующий лабораторией ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича»:

Достаточно негативное воздействие на Беловежскую пущу было со стороны осушителей-мелиораторов. Дело в том, что Беловежская пуща уникальность носила. Во-первых, равнинный лес, достаточно крупный массив, кругом освоенные территории, богатые почвы. Казалось бы, что сам Бог велел вырубить лес и вести там сельское хозяйство. В то же время нахождение на водоразделе, где те реки берут начало, которые уходят и в Балтийское море, и в Черное море.

Но отдельным экспонатам все же удалось перехитрить время. На юге пущи раскинул ветви 600-летний дуб-патриарх. 31 метр в высоту, два с половиной в диаметре. И это далеко не единственная сенсация пущи. Мировые шеф-повара преследуют свой интерес в белорусском лесу.

Руслан Книга, научный сотрудник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:

Этот гриб и у нас, и у поляков, и у французов всегда считался самым деликатесным и вкусным. Кроме того, его еще активно используют в медицине. Он, как и многие грибы Беловежской пущи, является сильнейшим иммуномодулятором.

Беловежская пуща использовалась как полигон для отработки ведения лесного хозяйства. А этот, казалось бы, изученный вдоль и поперек лес таит в себе сотни загадок. Над которыми даже самые светлые умы разводят руками.

Наталья Зеленкевич:

Есть такой остров, окруженный бывшим болотом Дикий Никор, на этом небольшом острове (14 гектаров) произрастает массив пихтовых деревьев. Они очень хорошо выделяются, если подъезжать к пуще со стороны Дикого Никора, то виден этот круглый остров с очень высокими деревьями, гораздо выше, чем весь остальной лесной массив. Произрастает пихта белая. Это единственное место в Беларуси, только здесь. До сих пор у ученых ведутся споры о том, как она там возникла. Ареал распространения пихты находится очень далеко от Беларуси.

И все же главное достояние пущи – зубры, которых сегодня здесь шесть с лишним сотен. А сто лет назад их и вовсе не было. В 1919 году лесник, пожалев одинокую зубрицу, убил ее. Один выстрел – и на разведении зверя поставили крест.

Алексей Буневич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:

В Беларуси числится 2100 зубров на начало этого года. По численности зубров Беларусь вышла на второе место в мире.

Отстреливали больных и старых, улучшали популяцию. Тщательно следили за чистотой линии и потомством. С этими животными связано немало историй. Они правда чувствовали себя хозяевами пущи. Однажды зубр напал на детей с собакой, а фотографа, который охотился не на самого зверя, а на уникальные снимки, загнал на дерево, где тот провел несколько часов. Здорово доставалось и егерям, которые следили за животными.