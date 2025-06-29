Лишних партнёров не бывает. Как прошёл форум ЕАЭС в Минске – закулисье

В Минске прошел Евразийский экономический форум. Около 3 тысяч участников из нескольких десятков стран. Центральным событием стало пленарное заседание, где выступали лидеры стран ЕАЭС и высокие гости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Место проведения Евразийского экономического форума не заметить было просто невозможно. Возле новенького «БелЭкспо» красовался гигант БЕЛАЗ, занесенный в книгу рекордов. Многотонник привезли в Минск по частям, собирали прямо на площадке. В итоге мегасамосвал оценили и в «ТикТоке», и президенты. Они и сфотографировались на фоне белорусского гиганта.

Этот самосвал, как и другая наша техника, – продукт, доступный для ЕАЭС. Конкретно этот БЕЛАЗ бороздит просторы России, Казахстана. На евразийские рынки идут поставки и другой белорусской техники. Союз растет, набирает силы и постепенно переходит в разряд тяжеловесов мировой политики и экономики. Ольга Коршун, СТВ:

Мы давно поняли, что нельзя развивать национальную экономику, не соединяя ее с другими. Особенно с экономиками постсоветских стран, где интеграционные процессы сегодня только усиливаются. Особенно в экономике, финансах, логистике. Ведь растет мировая конкуренция. Транспортные маршруты меняются, но на этом фоне роль ЕАЭС только усиливается. Что показывает и ситуация в объединении, и нынешний форум.

Вот и многочисленные эксперты, которые приехали в Минск, отмечают как победы, настоящее и будущее – по прогнозам, в 2025-м ВВП Союза вырастет как и торговый оборот, так и возможные трудности. Предупрежден, значит, вооружен. Этот принцип работает и в экономике.

Александр Мурычев, заместитель главы Российского союза промышленников и предпринимателей:

Важно устранять барьеры. Барьеры какие, они существенные? Это платежи, расчеты, логистика, транспорт. Вот это главная проблема, которая сдерживает сейчас интенсификацию торгового оборота между нашими странами.

О том, что в ЕС есть проблемы, признают на самом высоком уровне. Об этом открыто говорит Александр Лукашенко, причем не в первый раз. Но, критикуя, предлагай, что и делает белорусский Президент. Вообще многие спикеры и эксперты, общаясь с журналистами, отмечали, что Беларусь – один из самых активных членов объединения. От нас исходят реальные инициативы и предложения. 25-й стал своего рода горизонтом, переходом к новому этапу – ЕАЭС 2.0. Вот как видит это белорусский Президент. Лукашенко: у ЕАЭС 2.0 должен быть свой фирменный продукт – заметный и востребованный! Подробнее.

В обновленной версии Союза нужно еще больше объединяться и обмениваться опытом в том, где каждая из стран сильнее. Это ключ к созданию того самого уникального продукта. К примеру, Беларусь – лидер в АПК и машиностроении. Это признают в мире и в ЕС в частности. Отсюда и стратегии развития отдельных проектов и целых отраслей в Союзе. В ЕАЭС расширят механизм поддержки сельскохозяйственных бизнес-проектов. Отдельно на форуме обсуждали применение искусственного интеллекта. Эта технология постепенно проникает во все сферы жизни. От сельского хозяйства до медицины. Пишет даже тексты для отдельных политиков. Лукашенко предложил признать электронные подписи и цифровые документы в рамках ЕАЭС. Но в этом плане есть и более существенные риски для ЕАЭС.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:

Есть опасность, когда небольшая группа государств, достаточно высокоразвитых стран, могут выйти в лидеры мирового развития, возглавить этот процесс, а большая часть современного мира окажется, так сказать, на обочине развития. Мне кажется, что именно Евразийский экономический союз должен возглавить этот процесс и во всяком случае не допустить отставания. Кстати, искусственный интеллект помогает экономить и время, и деньги. В основном об общих финансах и инвестициях говорил в своем выступлении Владимир Путин. Более 93 % взаиморасчетов ЕАЭС уже идет в нацвалютах, к чему устремились еще с начала интеграции и пошли по ускоренной программе с введением санкций. Запас финансовой прочности Союза продолжает расти.

Владимир Путин, Президент России:

Утверждена концепция формирования общего финансового рынка Союза. Созданы Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития. Эти структуры кредитуют и осуществляют экспертное сопровождение проектов с высоким интеграционным эффектом. По состоянию на начало текущего года Евразийский стабилизационный фонд аккумулировал порядка 9 миллиардов долларов. В случае необходимости они могут быть использованы для поддержки бюджета стран «пятерки».

В Минске евразийская «пятерка» приехала не в полном составе. Армения держала дистанцию. Пашинян выступал по видеосвязи и был достаточно краток. О том, что на мероприятие ЕАЭС лично не поедет, сообщил заблаговременно. По мнению нашего Президента, на это нельзя махнуть рукой, мол, их дело. Да, действительно, Ереван сам себе хозяин. Или уже не очень? А ведь именно в единстве истинная сила ЕАЭС. Потеряем связь, потеряем и все остальное. ЕАЭС ни в коем случае нельзя потерять доставшийся от Советского Союза единый рынок – Лукашенко. Подробнее.

Среди тех, кто видит в ЕАЭС перспективы, как говорится, страны дальней дуги. Наверное, хорошее лучше видится на расстоянии. А потому в Минске Президент Кубы, спецпредставитель из Никарагуа, премьер Мьянмы и делегация из Объединенных Арабских Эмиратов. Эти страны стремятся не просто к диалогу. Их интересуют конкретные договоренности и перспективы. Так Президент Кубы предложил создать на острове хаб евразийской продукции.

Таня Агиар Фернандес, вице-президент Торговой палаты Кубы:

Мы хотим представить Кубу как центр логистики для продукции из Кубы в страны Союза и наоборот. У нас много возможностей в этом плане, потому что мы подписали много соглашений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. И в итоге это поможет снизить конечную цену и логистические проблемы. Надеюсь, что мы сможем довести этот проект до конца. Можно сказать, это мечта, которую мы лелеем уже два года.

В Минске внушительная делегация из Мьянмы во главе с премьером, у которого все по минутам. Нет времени даже на короткие комментарии. Время – деньги, как говорится. Мьянма поставляет в страны ЕАЭС рис, кофе, пальмовое масло, какао-бобы. В импорте преобладают удобрения, оборудование, металлы, цемент, медикаменты. Но есть интерес к новым областям – энергетика, транспорт, цифровые технологии.