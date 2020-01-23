«Лимон, во многом, выжат». Чижик о запасе фундаментальных научных наработок времён БССР

О белорусской науке говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Адной з прычынаў развала Савецкага Саюза, у тым ліку, лічыцца тая схема, калі за нафтадоллары, замест таго каб укладываць грошы ў фундаментальную і прыкладную навуку, сталі закупаць чужыя лініі.

Чижик о зарплатах учёных: «Усё залежыць ад актыўнасці заўлаба»

Сергей Чижик, доктор технических наук, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

Вы правильно сказали, что вот скажите про фундаментальную и прикладную науку. Сегодня эта граница уже мало просматривается. В чём разница: фундаментальная наука – это те результаты, которые сделают компанию, государство конкурентноспособным на долгий период, на долгое время. Прикладная наука – это частое решение, которое может обеспечить конкурентность на краткий период.

Кто сегодня предлагает самые интересные результаты? Это компании IBM, Apple, Huawei, в конце концов, китайский, который вкладывает миллиарды. Они вкладывают деньги для чего? Не для того, чтобы поднять общий уровень знаний человечества. Они для собственной конкурентности вкладывают. И чем более фундаментальный результат, тем больше этот запас прочности они для себя получают.

Игорь Марзалюк:

Які працэнт фундаментальных напрацовак рэальна важных, якія былі створаны ў эпоху БССР, у савецкі час,на сённяшні дзень мы рэалізуем?