«Может быть, выглядит это и неуклюже, и глупо». Спасатели о том, чем сериалы о них отличаются от реальной работы

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

И кроме отблеска фонарей, не увидели бы ничего. Мне часто нужно снять работу спасателей и показать это так, чтобы это было красиво на картинке. Я прекрасно понимаю, что реализовать это так, как это делают на самом деле, может быть, выглядит это где-то и неуклюже, и со стороны – глупо. Они на карачках ползут по квартире и наощупь буквально ищут человека, которого нужно вытащить. И на самом деле, когда на видео вокруг все в огне и виден силуэт пожарного, который на руках выносит человека – это, конечно, очень красиво и героично. Безусловно, мы стремимся к тому, чтобы вот так это выглядело, но на самом деле так красиво, как на картинке, увы, не покажешь. Потому что те места, в которых это проводят, не способна на данный момент техника снимать так, как это происходит на самом деле.