Белорусские медики располагают реактивами для выявления коронавируса

Новости Беларуси. У приехавшей из Китая пациентки коронавирус не обнаружен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомстве подтвердили, что накануне в Минскую инфекционную больницу поступила девушка с жалобами на боли в мышцах, повышенной температурой и кашлем.

Из беседы с пациенткой стало известно, что 20 января она вернулась из Шанхая. Сейчас девушка находится в отдельном боксе. На данный момент диагноз, подтверждённый лабораторно – грипп В средней степени тяжести.

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Напомним, о госпитализации в Минске девушки с симптомами, похожими на проявление коронавируса, сообщил её друг, попавший с подозрениями на заражение в больницу в Санкт-Петербурге. Сейчас у пациентки взяты все необходимые анализы. Коронавирус не обнаружен.