Первый экологический рынок в Беларуси появится на выезде из Минска возле деревни Валерьяново

Новости Беларуси. Четырехэтажное здание для нового рынка находится на выезде из Минска возле деревни Валерьяново. Торговая площадка будет просторной – свыше 4000 квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главный уклон – на экологически чистую продукцию. Свои товары представят многие сельхозпроизводители, от фермерских хозяйств до крупных аграрных предприятий. Приобрести можно будет молочные, мясные продукты, овощи и фрукты. Кстати, порадует покупателей не только качество продукции, но и доступная цена.

Виктор Ковхуто, первый заместитель генерального директора предприятия «Агрокомбинат Ждановичи»:

Белорусская продукция известна всем своим высоким качеством не только в Беларуси, но также далеко за ее пределами.

Наша задача – продумать тот ассортимент, который мы будем предлагать покупателю. То есть это будут какие-то или новинки, или эксклюзивная продукция, которую нельзя купить.