В Минске обсудили, как уберечь молодёжь от наркотиков

«Твой выбор – твое будущее». В Минске обсудили, как уберечь молодежь от наркотиков. Более тысячи юношей и девушек приняли участие в масштабном информационном круглом столе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работающая молодежь и учащиеся столичных учреждений образования могли напрямую пообщаться с экспертами и правоохранителями. Специалисты привели статистику за 2024 год. В столице задержали 17 подростков по статьям, связанным с наркотиками. Из них 15 человек были абсолютно уверены, что с ними такого никогда не произойдет.

В нашей стране уже не первый год реализуется проект «Наркосбыт. Остановиться вовремя». В нем принимают участие специалисты различных сфер. Только в столице они уже посетили более 550 учреждений образования и предприятий.