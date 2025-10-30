В Минске обсудили, как уберечь молодёжь от наркотиков

«Твой выбор – твое будущее». В Минске обсудили, как уберечь молодежь от наркотиков. Более тысячи юношей и девушек приняли участие в масштабном информационном круглом столе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
«Твой выбор – твое будущее». В Минске обсудили, как уберечь молодежь от наркотиков. Более тысячи юношей и девушек приняли участие в масштабном информационном круглом столе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Работающая молодежь и учащиеся столичных учреждений образования могли напрямую пообщаться с экспертами и правоохранителями. Специалисты привели статистику за 2024 год. В столице задержали 17 подростков по статьям, связанным с наркотиками. Из них 15 человек были абсолютно уверены, что с ними такого никогда не произойдет.
В нашей стране уже не первый год реализуется проект «Наркосбыт. Остановиться вовремя». В нем принимают участие специалисты различных сфер. Только в столице они уже посетили более 550 учреждений образования и предприятий.
Мария Валовень, председатель молодежного крыла Партизанской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»:
Первый блок – это информационно-профилактический блок. Созданы в каждом районе города Минска информационные группы. Это специалисты абсолютно разных сфер и государственной структуры, образования и здравоохранения. Второй блок, и он, на мой взгляд, наиболее важный, это работа непосредственно с девушками и женщинами, которые осуждены по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь и отбывают наказание в местах лишения свободы. Этот блок включает онлайн-стрим. Так мы их называем. Это онлайн-общение. И третий блок нашего проекта – это социально-правовое сопровождение женщин и девушек, которые прибыли из мест лишения свободы.
В Беларуси отмечается снижение количества выявленных наркопреступлений примерно на 4 % по сравнению с 2024 годом. Однако значительно увеличился объем изымаемых запрещенных веществ. Основная группа риска – молодежь. Поэтому ведется профилактическая работа, чтобы рассказать подросткам о вреде наркотиков.