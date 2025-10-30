Новая школа в подарок столице! Как «Минск-Мир» меняет представление о городской среде?

Комплекс, который преобразил стиль столицы. «Минск-Мир» развивается, опережая график. В современном квартале передовая инфраструктура. Завершено строительство новой школы.

Район для комфорта. «Минск-Мир» давно изменил представление о городской среде. Концепция «15-минутного города» – это когда вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Не более четверти часа. Столько потребуется, чтобы дойти до торгового центра, кафе, поликлиники, салона красоты, спортивного зала, станции метро. Через комплекс проходит третья линия Минской подземки. Инфраструктура возводится параллельно с жилыми домами. Новая школа практически готова к сдаче.

Петар Петров, директор компании «Дана Астра»:

Каждое новое здание содержит в себе какие-то новые решения, более технологичные. Все идет шаг за шагом с прогрессом. Мы планировали, что школа будет с уклоном истории БРИКС. Планы инвестиционной группы поменялись немного. Но все-таки мы бы настаивали на том, чтобы это была школа с уклоном развития отношений стран БРИКС. Мы эту школу передаем городу, государству в подарок. В ней вы увидите много новых решений. Два крупных актовых зала, огромный бассейн.

Школа построена за счет средств компании-застройщика многофункционального комплекса «Минск-Мир». Передовые технологии, лучшее оборудование. Все продумано до мелочей.

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии, член группы парламента по сотрудничеству со странами БРИКС:

Это действительно очень масштабный проект. Таких даже у нас нет и редко где бывают. Очень довольны, что наша компания успела выполнить такой проект. Видно, что темпы очень сильно ускорены. Инвестор, группа компаний известная. Мы сотрудничаем и знаем ее более 30 лет. Но здесь такой масштабный и серьезный проект. И качество высокое. И социальный пакет, который обеспечивался гражданам, – это очень весомо. И принято решение со стороны инвестора и совета директоров компании, чтобы эту школу подарить гражданам. Школа масштабная.

Работы в «Минск-Мире» близки к завершению. Большинство зданий уже построены. Предлагаются новые форматы для жизни и бизнеса. Именно здесь реализована идея многофункциональных бизнес-апартаментов, в которых можно зарегистрировать как физическое и юридическое лицо. Жители и гости комплекса делают покупки в торгово-общественном центре «Авиа Молл». Идет остекление башен Международного финансового коммерческого центра. Объект нового формата. Самое высокое здание страны и эксклюзивные возможности для инвесторов.

Драган Станоевич:

Это проект не сегодняшнего дня, но учитывая, когда он начинался, – это был уникальный действительно проект. И общаясь с людьми, они говорят, что для них это было шоком, что появился город в городе, который имеет такую полную инфраструктуру. Что важно, здесь уделяется внимание именно социальной сфере, и эти дома, улицы, как все сделано ухожено. Не только со стороны инвестора, а со стороны государства. Часто я смотрел в Европе: вроде сделали, а дальше ухаживать некому. Государство не выполняет свою функцию. Здесь это совершенно другой уровень. Инвесторы имеют планы здесь продолжить инвестиционные проекты. Причем в разных сферах, не только в строительной и в криптовалюте. Разные есть соинвесторы, которые готовы вместе с нашими компаниями участвовать в этом процессе. И поэтому инвестиции не останавливаются. «Минск-Мир» – динамично развивающийся район, который уже изменил качество жизни тысяч семей, дал новые возможности.