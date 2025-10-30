Спасатели ликвидировали возгорание на стройке на ул. Братской в Минске

30 октября спасатели ликвидировали пожар на одной из крупных стройплощадок в центре Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Очевидцы сообщали об огромных клубах черного дыма и запахе пластика в воздухе. К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Работало семь единиц техники МЧС. По информации сотрудников МЧС, на стройплощадке горел складируемый утеплитель на площади в 20 квадратных метров.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

В 11:49 на номер 112 поступило сообщение о загорании на территории строительства по улице Братская в Минске. Спасатели ликвидировали возгорание менее чем за 10 минут с момента сообщения. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.