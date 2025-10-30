Глава МЧС: решение жилищного вопроса – реальный вклад в демографическую безопасность страны

Сотрудники МЧС из Житковичей получили ключи от новых квартир. Арендный дом построен в молодом микрорайоне города с современной инфраструктурой и всеми удобствами для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание семьям с детьми – рядом оборудована большая спортивно-игровая площадка. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский подчеркнул, что такие проекты – это не просто улучшение бытовых условий, а реальный вклад ведомства в демографическую безопасность страны.

Кстати, сам Вадим Синявский – делегат Всебелорусского народного собрания. А забота о людях и качестве их жизни – один из ключевых приоритетов, заложенных в решениях ВНС.

В рамках поручений Президента спасатели уже получили около тысячи арендных квартир по всей стране. А подразделения МЧС продолжают укреплять техническую базу. Только за последние три года на вооружение поступило 450 новых автомобилей.