Глава МЧС: решение жилищного вопроса – реальный вклад в демографическую безопасность страны
Сотрудники МЧС из Житковичей получили ключи от новых квартир. Арендный дом построен в молодом микрорайоне города с современной инфраструктурой и всеми удобствами для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание семьям с детьми – рядом оборудована большая спортивно-игровая площадка. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский подчеркнул, что такие проекты – это не просто улучшение бытовых условий, а реальный вклад ведомства в демографическую безопасность страны.
Кстати, сам Вадим Синявский – делегат Всебелорусского народного собрания. А забота о людях и качестве их жизни – один из ключевых приоритетов, заложенных в решениях ВНС.
В рамках поручений Президента спасатели уже получили около тысячи арендных квартир по всей стране. А подразделения МЧС продолжают укреплять техническую базу. Только за последние три года на вооружение поступило 450 новых автомобилей.
Антон Позняк планирует новоселье. Молодой специалист приехал на службу в Житковичи из другого района, поэтому квартирный вопрос стоял остро. Сегодня спасатель получил ключи от арендной квартиры в новом доме.
В Житковичах вручили ключи от нового арендного жилья работникам МЧС.
То, что это понятие комплексное, подчеркивается и в обновленной Концепции национальной безопасности, которую утвердили на Всебелорусском народном собрании в 2024 году. Это яркий пример того, как стратегические вопросы выносятся на общее обсуждение. Сейчас делегаты со всей страны готовятся ко второму заседанию, на котором определят приоритеты развития республики в ближайшие 5 лет.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Уже сейчас очевидно, что эта программа будет достаточно напряженной. Мы как ведомство, занимающееся защитой объектов экономики, для себя видим основополагающие задачи, связанные в первую очередь с эффективной работой по защите этих объектов.
Упор по обновлению наших частей районных отделов по чрезвычайным ситуациям делаем на развитии таких небольших подразделений. Ведь чем ближе это подразделение находится к населению, объектам экономики, тем более эффективно оно может сработать по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Подразделения МЧС в Житковичском районе укомплектованы и специалистами, и техникой. Недавно сделали капитальный ремонт пожарной части №2 в Турове. На будущее ставят себе задачу глобальнее – построить в райцентре современную спасательную часть.
Подробности в видеоматериале.
Чтобы спасатели справлялись со своими задачами быстро и эффективно, ведомство регулярно дооснащают современной техникой. За последние 3 года в подразделения поступило более 450 новых автомобилей.
Инновационность – это то, на чем держатся все аспекты социально-экономического развития страны. Инвестиции в модернизацию промышленности, здравоохранения, образования и инфраструктуры – это вклад в стабильное и суверенное будущее, о котором будет идти речь на всенародном вече в декабре.