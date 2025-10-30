Азарёнок мощно высказался об Иране: они стоят и бьются, несмотря ни на что!

Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня у нас будет большое интервью с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран. Могущественного 90-миллионного государства, государства-воина, государства-мученика, государства, которое стоит в самом опасном и тяжелом регионе мира – на Ближнем Востоке – в регионе, где водится большая нефть, в регионе, где сотни, сотни лет правили западные колонизаторы и убийцы. Там произошла Исламская революция, революция духа и они выдержали все: выдержали войну с Ираком, выдержали войну против Израиля этим летом, 40 лет санкций.

Они обложены, как помните, Высоцкий пел: «Идет охота на волков, идет охота». Вот они обложены этими красными флажками, но они стоят, выдерживают и бьются, несмотря ни на что.

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