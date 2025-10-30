Виктория Николаева выиграла второе золото молодёжного ЧМ по шашкам-64

Белорусы продолжают успешное выступление на молодежном чемпионате мира по шашкам-64. Соревнования проходят в Турции. По итогам турниров в быстрой программе наши спортсмены завоевали пять наград: золотую, три серебряные и одну бронзовую медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победу в рапиде среди девушек до 27 лет одержала наша Виктория Николаева, которая накануне стала лучшей в молниеносной игре. Вторые места в своих возрастных категориях заняли Артем Тихонов, Евгения Швед и Анна Заболотских, третий результат показал Марат Лев.

Ранее соотечественники семь раз поднимались на пьедестал в блице. На данный момент в активе отечественной сборной 12 медалей планетарного форума. Завершат программу старта состязания в классической программе.