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Серебряный кубок у Беларуси – как прошла пожарная эстафета на ЧМ в Эр-Рияде

30 октября 2025 17:57
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Они сильны не только в работе, но и на спортивных аренах! Белорусские спасатели снова доказывают, что скорость, выносливость и командный дух – не только часть профессии, но и залог побед. Наша команда продолжает лидировать на чемпионате мира в Саудовской Аравии, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

По итогам трех соревновательных дней белорусская мужская сборная по пожарно-спасательному спорту уверенно держится на первой строчке. Сегодня, 30 октября, спортсмены укрепили лидерство – отличились в пожарной эстафете.

О третьем дне соревнований в Эр-Рияде – репортаж Глеба Прокофьева.

Серебряный кубок у Беларуси – как прошла пожарная эстафета на ЧМ в Эр-Рияде-2

Анна Кнотько – одна из самых юных спортсменок на этом чемпионате мира, но, несмотря на возраст, а девушке всего 16, не готова уступать соперникам.

Серебряный кубок у Беларуси – как прошла пожарная эстафета на ЧМ в Эр-Рияде-4

Анна Кнотько, участница женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:
Все получилось, как и планировала. Хорошо выступила, очень долго ждала этого момента. Сильного волнения не было, не чувствовалось, что это какой-то взрослый старт, ничего себе.

Серебряный кубок у Беларуси – как прошла пожарная эстафета на ЧМ в Эр-Рияде-6

в Эр-Рияде 40-градусная жара, но для спасателей это не абсолютный температурный максимум. Во время тушения пожаров приходится выдерживать более серьезные испытания. Профессиональная выносливость играет в зачет. К тому же работает команда. Представители женской сборной замкнули тройку лидеров. В пожарной эстафете у них бронза.

Пожарная эстафета – сложнейшая дисциплина, где во многом результат определяет техника. Четыре этапа, каждый по 100 метров. Здесь бойцы преодолевают преграды, развертывают пожарные рукава, укрощают огонь и подъем по штурмовой лестнице.

Серебряный кубок у Беларуси – как прошла пожарная эстафета на ЧМ в Эр-Рияде-8

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Залезть на крышу здания по лестнице, а потом спрыгнуть вниз – это возможный сценарий работы на реальном месте происшествия. Пожарные готовы преодолеть любые преграды ради спасения.

Все этапы до единого не просто элементы соревнования, а четкая параллель с реальной работой пожарного расчета.

Серебряный кубок у Беларуси – как прошла пожарная эстафета на ЧМ в Эр-Рияде-10

Успешно выступила сегодня мужская сборная Беларуси. Но одна из эстафетных команд потеряла время на третьем этапе. В итоге в зачет пошел результат другой эстафетной команды Беларуси. Тем не менее другая белорусская эстафетная команда показала один из лучших результатов этого соревновательного дня. Участник первого этапа задал планку.

Серебряный кубок у Беларуси – как прошла пожарная эстафета на ЧМ в Эр-Рияде-12

Антон Тарасевич, участник мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:
Исходя из сложившейся ситуации, обстановки, жара, непонятно, очень сильно горят огни, пламя, поэтому здесь надо было делать надежно. Чуть-чуть, может быть, потерял в скорости, но надежность никто не отменял.

В результате упорной борьбы эстафетных мужских команд серебряный кубок у Беларуси. До вершины пьедестала не хватило всего 2 секунды.

Подробнее смотрите в видео.

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# Спортивные соревнования # МЧС Беларуси # Антон Тарасевич

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