Серебряный кубок у Беларуси – как прошла пожарная эстафета на ЧМ в Эр-Рияде

Они сильны не только в работе, но и на спортивных аренах! Белорусские спасатели снова доказывают, что скорость, выносливость и командный дух – не только часть профессии, но и залог побед. Наша команда продолжает лидировать на чемпионате мира в Саудовской Аравии, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. По итогам трех соревновательных дней белорусская мужская сборная по пожарно-спасательному спорту уверенно держится на первой строчке. Сегодня, 30 октября, спортсмены укрепили лидерство – отличились в пожарной эстафете. О третьем дне соревнований в Эр-Рияде – репортаж Глеба Прокофьева.

Анна Кнотько – одна из самых юных спортсменок на этом чемпионате мира, но, несмотря на возраст, а девушке всего 16, не готова уступать соперникам.

Анна Кнотько, участница женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

Все получилось, как и планировала. Хорошо выступила, очень долго ждала этого момента. Сильного волнения не было, не чувствовалось, что это какой-то взрослый старт, ничего себе.

в Эр-Рияде 40-градусная жара, но для спасателей это не абсолютный температурный максимум. Во время тушения пожаров приходится выдерживать более серьезные испытания. Профессиональная выносливость играет в зачет. К тому же работает команда. Представители женской сборной замкнули тройку лидеров. В пожарной эстафете у них бронза. Пожарная эстафета – сложнейшая дисциплина, где во многом результат определяет техника. Четыре этапа, каждый по 100 метров. Здесь бойцы преодолевают преграды, развертывают пожарные рукава, укрощают огонь и подъем по штурмовой лестнице.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Залезть на крышу здания по лестнице, а потом спрыгнуть вниз – это возможный сценарий работы на реальном месте происшествия. Пожарные готовы преодолеть любые преграды ради спасения. Все этапы до единого не просто элементы соревнования, а четкая параллель с реальной работой пожарного расчета.