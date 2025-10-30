Серебряный кубок у Беларуси – как прошла пожарная эстафета на ЧМ в Эр-Рияде
Они сильны не только в работе, но и на спортивных аренах! Белорусские спасатели снова доказывают, что скорость, выносливость и командный дух – не только часть профессии, но и залог побед. Наша команда продолжает лидировать на чемпионате мира в Саудовской Аравии, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
По итогам трех соревновательных дней белорусская мужская сборная по пожарно-спасательному спорту уверенно держится на первой строчке. Сегодня, 30 октября, спортсмены укрепили лидерство – отличились в пожарной эстафете.
О третьем дне соревнований в Эр-Рияде – репортаж Глеба Прокофьева.
Анна Кнотько – одна из самых юных спортсменок на этом чемпионате мира, но, несмотря на возраст, а девушке всего 16, не готова уступать соперникам.
Анна Кнотько, участница женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:
Все получилось, как и планировала. Хорошо выступила, очень долго ждала этого момента. Сильного волнения не было, не чувствовалось, что это какой-то взрослый старт, ничего себе.
в Эр-Рияде 40-градусная жара, но для спасателей это не абсолютный температурный максимум. Во время тушения пожаров приходится выдерживать более серьезные испытания. Профессиональная выносливость играет в зачет. К тому же работает команда. Представители женской сборной замкнули тройку лидеров. В пожарной эстафете у них бронза.
Пожарная эстафета – сложнейшая дисциплина, где во многом результат определяет техника. Четыре этапа, каждый по 100 метров. Здесь бойцы преодолевают преграды, развертывают пожарные рукава, укрощают огонь и подъем по штурмовой лестнице.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Залезть на крышу здания по лестнице, а потом спрыгнуть вниз – это возможный сценарий работы на реальном месте происшествия. Пожарные готовы преодолеть любые преграды ради спасения.
Все этапы до единого не просто элементы соревнования, а четкая параллель с реальной работой пожарного расчета.
Успешно выступила сегодня мужская сборная Беларуси. Но одна из эстафетных команд потеряла время на третьем этапе. В итоге в зачет пошел результат другой эстафетной команды Беларуси. Тем не менее другая белорусская эстафетная команда показала один из лучших результатов этого соревновательного дня. Участник первого этапа задал планку.
Антон Тарасевич, участник мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:
Исходя из сложившейся ситуации, обстановки, жара, непонятно, очень сильно горят огни, пламя, поэтому здесь надо было делать надежно. Чуть-чуть, может быть, потерял в скорости, но надежность никто не отменял.
В результате упорной борьбы эстафетных мужских команд серебряный кубок у Беларуси. До вершины пьедестала не хватило всего 2 секунды.
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