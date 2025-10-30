Баскетболисты «Минска» потерпели поражение в гостевом поединке Единой молодёжной лиги

Баскетболисты «Минска» потерпели поражение в гостевом поединке Единой молодежной лиги. Подопечные Дмитрия Колтунова в Саратове встречались с местным «Автодором», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостояние проходило в напряженной и неуступчивой борьбе, на протяжении матча команды сохраняли равные шансы на успех. Только под занавес дуэли хозяевам площадки удалось вырвать викторию с перевесом всего в два балла – 82:80.

Самым результативным в составе белорусской дружины стал Виталий Дучко, набравший 19 очков. В пятницу соперники встретятся вновь. На данный момент в активе минчан 16 баллов – наши парни одержали пять побед и потерпели шесть поражений.