Летом волосы быстрее растут? Факты, мифы и что модно в этом сезоне

Блестящие и шелковистые. Очень хочется, чтобы именно эти два слова определяли качество наших волос. Увы, не всегда так получается. Как поддержать красоту волос под палящими лучами летнего солнца и какие оттенки сегодня в тренде? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – стилист-визажист – Юлия Леонович. Как ухаживать за волосами летом? Юлия Леонович, стилист-визажист:

В принципе, летом любые волосы – и женщин, и мужчин – нуждаются в особенном уходе, так как палящее солнце очень иссушает волосы. Поэтому летом желательно, если мы говорим о мужчинах, использовать головные уборы, носить кепку, шляпу, бейсболку – что-то, что защитит ваши волосы и корни волос, также кожу головы от палящих лучей солнца. От палящих лучей солнца может быть выпадение волос? Юлия Леонович:

Да. Почему волосы быстро становятся жирными: 9 распространённых ошибок Правда ли то, что летом волосы быстрее растут? Юлия Леонович:

Это, скорее, миф. Волосы растут примерно на одинаковое количество сантиметров в месяц, это где-то 1-1,5 см и никак не влияют какие-то другие факторы на это.

Правда ли, что если сделать каре, то волосы медленнее начинают расти? Юлия Леонович:

Это миф. Волосы возможно отрастить, но за ними должен быть соответствующий уход и, естественно, когда вы волосы срезали на каре, потом они долгое время растут примерно по 1 см в месяц. На это нужны долгие годы, поэтому кажется, что это, как такой визуальный обман, что они растут очень медленно. На самом деле, они продолжают так же расти. Вы сушите волосы неправильно. 5 советов любителям фена Какой должен быть специальный уход за короткими волосами? Юлия Леонович:

Это, вообще, в принципе, для волос хорошо. Мы состригаем секущиеся кончики и наши волосы выглядят более красивыми, здоровыми и ухоженными. В течение всего времени, когда вы отращиваете волосы, необходимо пользоваться правильными шампунями, наносить маски, кондиционеры и защищать волосы от внешних факторов различными спреями, маслами.

Какие прически модные этим летом для свадеб, для выпускных и любых вечеринок и мероприятий? Юлия Леонович:

В последние годы у нас идёт такой тренд из США и Европы максимально натуральных и естественных причёсок. Отходят вот эти большие пучки, как королевские, сейчас в моде именно натуральность – красивые локоны. Причёски, которые будут более простыми, как будто дома с утра встала и сделала.

Есть такие девушки, которые так выходят замуж? Юлия Леонович:

Да, вы знаете, если соответствует стиль свадьбы, платье. Есть такие стили как рустик, эко-стиль, бохо, т.е. там максимально такие простые плетения. Сейчас вошли в моду сёрф-локоны, пляжные. Это значит, что как будто волосы высохли после пляжа, они немного подвиваются от соли, для этого тоже используются специальные солевые спреи. Это тренд этого лета! Это очень классно смотрится.

Некоторые девушки используют накладные волосы. Это уже не в тренде? Юлия Леонович:

Не могу сказать, что это не тренд, это необходимость. Если волосы натуральные, пряди покупаются девушкой, то это смотрится максимально естественно. Никто никогда в жизни не догадается, что это не свой волос. Нарощенные волосы есть на заколках, которые можно на один день использовать на свадьбу для того, чтобы создать объём либо длину добавить волосам. Почему нет?!

Про что стоит забыть? Расскажите про антитренды. Юлия Леонович:

Стоит забыть про локоны, которые очень сильно объёмные, растянутые, выложены такой огромной копной и кажется, что как парик. Стоит ещё забыть про, вообще, в принципе, причёски, которые искусственно выложены, вот видно, что её сооружали 4 часа. Электризуются волосы: что делать – 10 способов Многие девушки красят волосы в яркие цвета: бирюзовый, розовый. Что Вы можете сказать? Юлия Леонович:

В этом сезоне очень моден неон, модны плетения с неоновыми вставками, просто локоны, накрученные с неоновыми прокрашенными прядями. Неоновые ногти в этом сезоне тоже очень классно смотрятся именно летом и весной. Неоновый – это все яркие цвета. Представим маркеры, которыми мы выделяли в школе – розовый, жёлтый, оранжевый – вот это всё неоновые оттенки, максимально яркие, может быть, не совсем привычные глазу. Вот это всё в минимальном количестве в моде.

Какие причёски модные для мужчин? Юлия Леонович:

Сейчас мода сохранилась на бороды, короткие стрижки. Это классно, это стильно! Есть ли антитренд у мужчин? Мелирование в моде? Юлия Леонович:

У мужчин однозначно нет, уже давно. У девушек эта мода остаётся, мелирование перешло в классику, которая никогда не умирает. Есть ли секреты, которые помогут девушкам отрастить волосы? Есть ли какие-то народные рецепты? Юлия Леонович:

Я не сторонник народных рецептов, я достаточно глубоко изучала эту информацию, народные рецепты не дают того результата, о котором мы часто думаем. Гораздо проще и лучше купить хорошее и проверенное средство, например, профессиональных марок и ухаживать за волосами. Максимально нужно ухаживать за кончиками волос, потому что когда девушки говорят, что волосы не растут, это опять же визуально обманка. Просто секущиеся кончики обламываются во время носки, во время расчесывания и кажется, что они не выросли, хотя они выросли и обломались.