В Минске обсудили способы защиты от киберпреступлений

Новости Беларуси. Больше половины пользователей интернета в Беларуси подвергаются кибератакам. Вопросами безопасности на пике развития информационных технологий озадачились те, кто стоит на защите личной информации каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокуроры со всех уголков мира в Минске обсудили проблемы преступности в интернете и поделились современными методами сбора электронных доказательств при расследовании уголовных дел.

Сегодня Беларусь входит в топ-5 стран с наибольшим ростом экспорта IT-услуг. Вместе с этим, за последние 5 лет число преступлений в сфере информационных технологий в нашей стране выросло больше чем в два с половиной раза.

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:

Вопросы киберпреступности, которые сегодня являются актуальными, информационной безопасности, интернет сообщества. Будем рассматривать, поделимся опытом, который у нас есть, какой есть опыт в Европе.

Герхард Ярош, глава Международной ассоциации прокуроров:

Первое, что мы делаем, это обмениваемся опытом, прежде всего по новым видам преступлений. И вторая наша цель для прокуроров – это знакомство друг с другом, чтоб в последующем облегчить работу на международной арене.