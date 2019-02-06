Почему волосы быстро становятся жирными: 9 распространенных ошибок

Если вы чувствуете, что ваши волосы становятся жирными уже через несколько часов после мытья, проблема может заключаться в том, как вы их моете и укладываете.

По информации Good Housekeeping, не обязательно мыть волосы чаще или использовать много сухого шампуня – это не выход.

Вот несколько распространенных ошибок, из-за которых волосы могут быстрее становиться жирными.

Ошибка № 1: Вы недостаточно хорошо моете голову.

«Если вы вообще не пользуетесь шампунем, волосы могут стать более жирными», – объясняет Сежал Шах, хирург-дерматолог из Нью-Йорка и сотрудник сайта об эстетической медицине и косметических процедурах. «Это происходит из-за того, что жир, отмершие клетки кожи и грязь накапливаются на коже головы, отягощая волосы».

Ошибка № 2: Вы слишком часто моете голову шампунем.

С другой стороны, слишком частое мытье волос тоже может навредить. «Если вы слишком часто моете голову, кожа головы постоянно очищается от жира», – говорит доктор Шах. «Как и кожа в других областях, она будет таким образом производить больше жира, чтобы восполнить потерю». Результат: жирные волосы, которые, кажется, никогда не станут чистыми, как бы вы ни старались.

Джеффри Дж. Миллер, доцент кафедры дерматологии в Медицинском колледже государственного университета Пенсильвании, также советует принимать во внимание место проживания. Например, если вы живете в сельской местности с чистым воздухом и низкой влажностью, можно мыть голову с шампунем каждые несколько дней. Но если вы живете в городе или у вас часто спортивные тренировки, то стоит мыть волосы и кожу головы чаще.

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Ошибка № 3: Вы неправильно используете кондиционер для волос.

Для того, чтобы ваши волосы были увлажненными и здоровыми, вам необходим кондиционер, однако фраза «хорошего понемножку» определенно актуальна здесь. Кристин Круз, парикмахер и визажист: «Если кожа вашей головы уже жирная, то использование кондиционера может только добавить его, так как средство содержит смягчающие ингредиенты». Специалист рекомендует мыть волосы шампунем, ополаскивать, а затем наносить кондиционер от средины головы до кончиков волос.

Ошибка № 4: Вода, которой вы ополаскиваете волосы, слишком горячая.

Да простят нас поклонники горячего душа. «Кожа головы может стать сухой из-за чрезмерного воздействия горячей воды. Это может привести к чрезмерному появлению жира», – говорит доктор Шах. Вместо того, чтобы включать кипяток во время мытья волос, отрегулируйте воду до средней температуры. Также Круз рекомендует в конце мытья ополаскивать волосы холодной водой. Это придаст волосам блеск, так как холодная вода закрывает кутикулу волос. И еще на заметку: чем прохладнее вода во время принятия душа, тем это лучше для вашей кожи.

Ошибка № 5: Используемые вами средства для укладки слишком тяжелые для волос.

Круз говорит, что такие продукты, как воск, крем и масла также могут сделать ваши волосы более жирными. Ищите легкие продукты и обращайте пристальное внимание на то, как они воздействуют на ваши волосы.

Ошибка № 6: Вы выпрямляете свои волосы каждый день.

Плохие новости для любителей утюжков для волос: ваша привычка выпрямлять волосы может сделать их более жирными, чем вы бы хотели. «Если вы выпрямите волосы, они будут лежать ближе к коже головы и выглядеть жирнее», – объясняет доктор Шах.

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Ошибка № 7: Щипцы для завивки, утюжок и щетки для волос, которые вы используете, грязные.

Точно так же, как и использование грязных кистей для макияжа, использование грязных инструментов для укладки волос плохо повлияет на кожу головы. «Если ваши инструменты для укладки грязные, вы можете перенести грязь на волосы», – говорит доктор Шах. Прочитайте инструкции на ваших стайлерах, чтобы узнать, каким образом их лучше чистить.

Ошибка № 8: Вы слишком часто расчесываете свои волосы.

То, что расчесывание волос по 100 раз за день делает их здоровыми и блестящими – это миф. На самом деле, это может сделать их еще более жирными. «Чрезмерное расчесывание может стимулировать выработку жира», – объясняет доктор Шах.

Ошибка № 9: Вы слишком часто полагаетесь на сухой шампунь.

«Вы можете использовать сухой шампунь, но при этом вы должны регулярно мыть волосы, чтобы он не скапливался на коже головы», – советует доктор Шах. Кроме того, никому не нужны тусклые волосы.