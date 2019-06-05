Божественная литургия пройдёт в Софийском соборе в день памяти Евфросинии Полоцкой

Новости Беларуси. Без её имени невозможно представить духовную и культурную жизнь Беларуси. Она первая просветительница и первая женщина, которую признали святой на наших землях. 5 июня – день памяти Евфросинии Полоцкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции он начнётся с праздничных богослужений в храмах самого древнего города страны. Божественная литургия пройдёт и в Софийском соборе Полоцка. Это случается здесь лишь раз в году, когда чтят память белорусской заступницы.