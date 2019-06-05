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Божественная литургия пройдёт в Софийском соборе в день памяти Евфросинии Полоцкой

05 июня 2019 08:02
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Новости Беларуси. Без её имени невозможно представить духовную и культурную жизнь Беларуси. Она первая просветительница и первая женщина, которую признали святой на наших землях. 5 июня – день памяти Евфросинии Полоцкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Божественная литургия пройдёт в Софийском соборе в день памяти Евфросинии Полоцкой-1

По традиции он начнётся с праздничных богослужений в храмах самого древнего города страны. Божественная литургия пройдёт и в Софийском соборе Полоцка. Это случается здесь лишь раз в году, когда чтят память белорусской заступницы.

Божественная литургия пройдёт в Софийском соборе в день памяти Евфросинии Полоцкой-4

Главным событием станет крестный ход к Спасо-Евфросиниевскому монастырю, где покоятся мощи святой. Он объединит около 5 тысяч верующих, паломников со всего мира.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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