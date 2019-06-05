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В пункте пропуска «Каменный лог» возможны затруднения в движении

05 июня 2019 07:57
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Новости Беларуси. Сложности с пересечением границы в пункте пропуска «Каменный лог» могут возникнуть 5 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В пункте пропуска «Каменный лог» возможны затруднения в движении -1

Сообщается, что до 8 июня здесь запланирован ремонт дороги. Движение может быть затруднено как на въезд, так и на выезд.

В пункте пропуска «Каменный лог» возможны затруднения в движении -4

В сопредельном с «Каменным логом» литовском пункте также проводятся дорожные работы. Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрута.

# Дороги # общество # Фотофакт

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