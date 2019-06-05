В пункте пропуска «Каменный лог» возможны затруднения в движении

Новости Беларуси. Сложности с пересечением границы в пункте пропуска «Каменный лог» могут возникнуть 5 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что до 8 июня здесь запланирован ремонт дороги. Движение может быть затруднено как на въезд, так и на выезд.