В пункте пропуска «Каменный лог» возможны затруднения в движении

Новости Беларуси. Сложности с пересечением границы в пункте пропуска «Каменный лог» могут возникнуть 5 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сложности с пересечением границы в пункте пропуска «Каменный лог» могут возникнуть 5 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что до 8 июня здесь запланирован ремонт дороги. Движение может быть затруднено как на въезд, так и на выезд.
В сопредельном с «Каменным логом» литовском пункте также проводятся дорожные работы. Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрута.