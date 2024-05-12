Лето не за горами. О чём расскажут народные приметы в мае

Пришло время заглянуть в народный календарь в программе «Плюс-минус». Традиции наших предков расскажут о погоде все и даже больше!

13 мая. Яков Теплый. На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето обещало быть грозным, зато теплым и изобильным.

Впереди только плюсы – в Беларусь приходит долгожданное тепло!

14 мая. Еремей Запашник. Если на Еремея день был погож, то убирать хлеб тоже предстояло при хорошей погоде. Наблюдали и за муравьями: если они чистые да сытые – пшеница в этом году уродится. Для того чтобы год был плодородным, на Еремея воздерживались от того, чтобы давать взаймы. Причем ни денег, ни куска хлеба.