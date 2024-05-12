Лето не за горами. О чём расскажут народные приметы в мае

Пришло время заглянуть в народный календарь в программе «Плюс-минус». Традиции наших предков расскажут о погоде все и даже больше!
Пришло время заглянуть в народный календарь в программе «Плюс-минус». Традиции наших предков расскажут о погоде все и даже больше!
13 мая. Яков Теплый. На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето обещало быть грозным, зато теплым и изобильным.
Впереди только плюсы – в Беларусь приходит долгожданное тепло!
14 мая. Еремей Запашник. Если на Еремея день был погож, то убирать хлеб тоже предстояло при хорошей погоде. Наблюдали и за муравьями: если они чистые да сытые – пшеница в этом году уродится. Для того чтобы год был плодородным, на Еремея воздерживались от того, чтобы давать взаймы. Причем ни денег, ни куска хлеба.
15 мая. Борис и Глеб Сеятели. На Руси с этого дня начинали сажать огурцы и тыквы. Чтобы они уродились большими, в грядке зарывали пестик от ступки. Кроме того, в этот день продолжали засеивать поля. Так и говорили: «Борис и Глеб сеют хлеб». С Бориса и Глеба начинают петь соловьи. Если поют громко, основательно, значит, не за горами лето. Если соловей поет всю ночь – следующий день будет солнечным. А если соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо.
В Москве +6 и дождь, в теплее всего в Афинах. Погода в Европе на неделю здесь.
16 мая. Мавра Рассадница. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко.
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