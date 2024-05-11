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Более 3 тысяч человек поучаствовали в «Забеге первых» к 85-летию Брестской области

11 мая 2024 17:26
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Спортивные, активные, настоящие патриоты. Более трех тысяч человек стали участниками «Забега первых» в Бресте. Мероприятие приурочили к 85-летию области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 3 тысяч человек поучаствовали в «Забеге первых» к 85-летию Брестской области-1

Разминку для участников провела олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко. Местом старта, как и финиша, символично выбрали Брестскую крепость. Маршруты для любителей бега проложили по центральным улицам города, каждый спортсмен мог выбрать из четырех дистанций наиболее подходящую. К акции присоединялись целыми семьями. В таком забеге приняли участие около 500 человек.

Более 3 тысяч человек поучаствовали в «Забеге первых» к 85-летию Брестской области-4

Участвуем в забеге уже который год. Безусловно, приобщаем к этому детей. Бег – это здорово, это здоровье, это здоровый образ жизни!

Более 3 тысяч человек поучаствовали в «Забеге первых» к 85-летию Брестской области-7

Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского облисполкома:
Сегодня мы впервые открываем в таком формате именно наш «Забег первых», полумарафон. Здесь представлены участники как любители, так и профессионалы. Но самое главное, что каждый из них находит ту дистанцию, на которой он готов проявить себя лучше. Либо наработать спортивный опыт.

Более 3 тысяч человек поучаствовали в «Забеге первых» к 85-летию Брестской области-10

У Брестской крепости сегодня было многолюдно – для участников и зрителей организовали не только спортивные, но и развлекательные мероприятия.

# Спортивный праздник # общество # Вадим Кравчук

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