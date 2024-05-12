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Лунный календарь на неделю. Чем заняться дачнику в середине мая?

12 мая 2024 07:25
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус».

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12-13 мая подойдут для высаживания рассады томатов, огурцов, базилика, перца острого и сладкого, баклажанов, фасоли, кукурузы, белокочанной и цветной капусты, патиссонов, однолетних и многолетних цветов, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Рекомендуется провести минеральную и органическую подкормку.

Лунный календарь на неделю. Чем заняться дачнику в середине мая?-1

14-15 мая – хорошее время для прополки, рыхления и прореживания всходов. Также рекомендуется провести обработку растений от вредителей и болезней, санитарную обрезку деревьев и кустарников. Категорически нельзя поливать и подкармливать растения.

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16-18 мая. Эти дни подходят для высаживания рассады, подкормки удобрений, поливки, обработки от вредителей и болезней, уборки сорняков. Можно сеять однолетние цветы, сажать декоративные деревья и кустарники, пересаживать, обрезать и поливать растения в саду. Однако замачивать семена в этот период не рекомендуется.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова

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