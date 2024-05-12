Лунный календарь на неделю. Чем заняться дачнику в середине мая?

12-13 мая подойдут для высаживания рассады томатов, огурцов, базилика, перца острого и сладкого, баклажанов, фасоли, кукурузы, белокочанной и цветной капусты, патиссонов, однолетних и многолетних цветов, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Рекомендуется провести минеральную и органическую подкормку.

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14-15 мая – хорошее время для прополки, рыхления и прореживания всходов. Также рекомендуется провести обработку растений от вредителей и болезней, санитарную обрезку деревьев и кустарников. Категорически нельзя поливать и подкармливать растения.

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16-18 мая. Эти дни подходят для высаживания рассады, подкормки удобрений, поливки, обработки от вредителей и болезней, уборки сорняков. Можно сеять однолетние цветы, сажать декоративные деревья и кустарники, пересаживать, обрезать и поливать растения в саду. Однако замачивать семена в этот период не рекомендуется.