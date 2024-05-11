Прямой эфир

Пустовой о «Ярсах»: на белорусских платформах российская гарантия справедливого мироустройства

11 мая 2024 17:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой о «Ярсах»: на белорусских платформах российская гарантия справедливого мироустройства-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
С Днем Победы, славяне! Величие человека способна увидеть лишь история, а самые важные события всегда изначально скромны. День Победы тоже сначала старались не замечать, затем лишь отмечать. Потом уже пришло осознание. Нет, оно все еще приходит. Тогда ведь спасли не только белорусов от хатынских сараев, евреев от Собибора, просвещенных европейцев от рабства, а славян от уничтожения. Тогда спасли мир для всего мира.

О главном. Смыслах. Первом. Событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Понимают его силу. Уважают его особу. Считаются как с исторической личностью. Но прилюдно это не выказывают. Это же принять поражение. Капитулировать. Этот позор они пережили и не раз. От вице-магистра ордена Андреаса фон Вельвена до Гитлера. Лошади Наполеона гадили в наших храмах, а генералы вермахта рассматривали Москву через бинокли. Но любая высокомерная кампания против Востока заканчивалась поверженным взором в текст капитуляции, нашим знаменем Победы над их Рейхстагом. Так было и так будет. У них 8 мая – день толерантности к поверженным, у нас 9 Мая – торжество величия человеческого духа. Сила славянского оружия.

Лукашенко: мы хотим мира и не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения.

Пустовой о «Ярсах»: на белорусских платформах российская гарантия справедливого мироустройства-4

Евгений Пустовой:
Объезжая университеты с лекциями для студентов, участвуя в диалоговых площадках, мне часто задают вопрос. А если мы такие уникальные и правильные, если мы победители, то почему мы не такие богатые, как там? Кто и как там живет – надо оценивать не по туристическим турам, кстати, за деньги, скопленные здесь. А вот реальность миграции – это метелки и швабры. Хотели нового порядка дома – убирайте грязь всей Европы. А теперь и эмоции, и факты на стол.

Подробности в сюжете.

Читайте также:

«Человек, который прошёл ад». Бывший узник «Шталага-342» поделился страшными воспоминаниями.

Генпрокуратура: если бы не ВОВ, в Беларуси могло жить 17 млн человек.

Лукашенко: нам надо выстоять и не дать себя втянуть в конфликты.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
В столичных ТЦ состоялись модные показы в преддверии Дня государственных флага, герба и гимна
11 мая 2024 17:15

В столичных ТЦ состоялись модные показы в преддверии Дня государственных флага, герба и гимна

Какие секреты Варшавы выдал Шмидт и почему хорошо, что на «Евровидении» нас нет – анонс «Недели»
11 мая 2024 17:00

Какие секреты Варшавы выдал Шмидт и почему хорошо, что на «Евровидении» нас нет – анонс «Недели»

Азарёнок: нет уже нейтралитета – либо ты за Лукашенко, либо за Бандеру, Гитлера и сжигание деревень
11 мая 2024 16:52

Азарёнок: нет уже нейтралитета – либо ты за Лукашенко, либо за Бандеру, Гитлера и сжигание деревень

В 2024-м планируют завершить около 50 программ в рамках инициативы «Один район – один проект»
11 мая 2024 16:38

В 2024-м планируют завершить около 50 программ в рамках инициативы «Один район – один проект»

Экспорт белорусских пиломатериалов в 2023-м году достиг рекордных показателей – комментарий министра
11 мая 2024 16:32

Экспорт белорусских пиломатериалов в 2023-м году достиг рекордных показателей – комментарий министра

В Москве +6 и дождь, теплее всего в Афинах. Погода в Европе на неделю
11 мая 2024 16:25

В Москве +6 и дождь, теплее всего в Афинах. Погода в Европе на неделю

Впереди только плюсы – в Беларусь приходит долгожданное тепло!
11 мая 2024 16:24

Впереди только плюсы – в Беларусь приходит долгожданное тепло!

Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»
11 мая 2024 14:58

Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

Более тысячи новобранцев принесли присягу в войсковой части 3214
11 мая 2024 13:44

Более тысячи новобранцев принесли присягу в войсковой части 3214

ГАИ усиливает контроль на дорогах
11 мая 2024 13:43

ГАИ усиливает контроль на дорогах

На какие летние фестивали в Беларуси обратить внимание? Пообщались с музыкальным критиком
11 мая 2024 13:12

На какие летние фестивали в Беларуси обратить внимание? Пообщались с музыкальным критиком

Что такое реабилитация творчеством? Посетили Республиканский центр для детей-инвалидов
11 мая 2024 12:42

Что такое реабилитация творчеством? Посетили Республиканский центр для детей-инвалидов