Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

С Днем Победы, славяне! Величие человека способна увидеть лишь история, а самые важные события всегда изначально скромны. День Победы тоже сначала старались не замечать, затем лишь отмечать. Потом уже пришло осознание. Нет, оно все еще приходит. Тогда ведь спасли не только белорусов от хатынских сараев, евреев от Собибора, просвещенных европейцев от рабства, а славян от уничтожения. Тогда спасли мир для всего мира.

О главном. Смыслах. Первом. Событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Понимают его силу. Уважают его особу. Считаются как с исторической личностью. Но прилюдно это не выказывают. Это же принять поражение. Капитулировать. Этот позор они пережили и не раз. От вице-магистра ордена Андреаса фон Вельвена до Гитлера. Лошади Наполеона гадили в наших храмах, а генералы вермахта рассматривали Москву через бинокли. Но любая высокомерная кампания против Востока заканчивалась поверженным взором в текст капитуляции, нашим знаменем Победы над их Рейхстагом. Так было и так будет. У них 8 мая – день толерантности к поверженным, у нас 9 Мая – торжество величия человеческого духа. Сила славянского оружия.