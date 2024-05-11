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50 лет счастливой семейной жизни – золотые юбиляры поделились секретами крепкого союза

11 мая 2024 17:36
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Золотая свадьба – это знаменательное событие в семье. С каждым годом все больше желающих в торжественной обстановке повторно отметить регистрацию и еще раз вспомнить клятву верности. С начала года уже 17 золотых юбиляров отметили праздник в столичных отделах ЗАГС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня особенный день и для четы Табальчук. 50 лет совместной жизни, которую прошли неразлучно, рука об руку. Вырастили двоих сыновей, воспитали столько же внуков.

Подробнее в материале Юлии Минич.

50 лет счастливой семейной жизни – золотые юбиляры поделились секретами крепкого союза-1

История знакомства романтичная. Как в фильме с сюжетными поворотами. Их судьбы пересеклись в августе 1972-го. Встретились на собеседовании для трудоустройства водителем троллейбуса. Юлия Ивановна быстро прошла курсы и оказалась за рулем, курсировала по 19-му маршруту. А вот Владимир Федорович после зачисления на занятия так и не пришел. Дороги разошлись.

50 лет счастливой семейной жизни – золотые юбиляры поделились секретами крепкого союза-4

Но через год на площади Ванеева в переполненный транспорт вошел молодой человек, который сразу заприметил юную девушку в кабине водителя. Больше он ее из виду уже не терял.

50 лет счастливой семейной жизни – золотые юбиляры поделились секретами крепкого союза-7

Юлия Табальчук:
Я очень волнуюсь, как в первый день когда-то 50 лет тому назад. Мы не ожидали, что у нас такое будет. Такая красота. Я лично не жалею. Не жалею, что эти 50 лет прожила с мужем, в семье. Мы достойно детей вырастили. Мы прожили, я считаю, красивую, счастливую с мужем жизнь.

50 лет счастливой семейной жизни – золотые юбиляры поделились секретами крепкого союза-10

Церемония в узком кругу – с самыми близкими. Юбиляры еще раз, как и 50 лет назад, сказали друг другу те самые важные слова. Только сейчас они уже проверены временем. В таком долгом и счастливом браке особой хитрости нет. Только любовь и несколько других ингредиентов.

Владимир Табальчук:
Надо уступать почаще и целоваться, прощение просить.

Юлия Табальчук:
Любовь, терпение, уважение. Если кто-то шумел, сорвался, значит, надо кому-то уступить. Мы любим свою Беларусь, благодарим ветеранов, кто погиб, кто еще живет за мирное наше небо над землей, Президента нашего, что у нас очень красивая наша Беларусь.

Подробности в сюжете.

# Брак и семья # общество # Юлия Минич

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