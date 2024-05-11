Впереди только плюсы – в Беларусь приходит долгожданное тепло!

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус». Как в ночные, так и в дневные часы возобновится тенденция к росту температур.

Причем с каждым днем тепло будет ощущаться все больше. Днем от +15 до +19 °С, ночью до +4...+7 °С. Осадки будут несущественными, однако все же напомнят о себе в отельных регионах, преимущественно в Витебском и лишь в начале недели. Примечательно, что не будет и существенных температурных контрастов. Общая погодная картина по Беларуси будет солнечной и умеренно теплой для жителей всех регионов. Немного усилятся порывы ветра к середине недели, в остальном, можно сказать, что мы начинаем уверенно двигаться в сторону летнего сезона.

В Москве +6 и дождь, в теплее всего в Афинах. Погода в Европе на неделю здесь.

Подробный прогноз по областям страны.