В Москве +16 и дождь, теплее всего в Турции. Погода в Европе на неделю

В столице Франции синоптики прогнозируют ясную с переменной облачностью погоду без осадков. Столбик термометра в Париже покажет +15 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».

Кстати, жители Австрии новый день встретит также солнечно. В Вене до +23 °С. Ясно и безоблачно – такая погода ожидается в Риме. Воздух при этом прогреется до 25 градусов. В Мадриде ясно, столбик термометра поднимется до отметки в 17 градусов, осадков не предвидится.

В Болгарии погодная обстановка также продолжает радовать. В столице до 21 градуса в дневные часы. Солнечное настроение небес ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +27 °С. Солнечно и без осадков встретят новый день в Афинах, столбик термометра поднимется до отметки в 25 градусов.