В Москве +16 и дождь, теплее всего в Турции. Погода в Европе на неделю

В столице Франции синоптики прогнозируют ясную с переменной облачностью погоду без осадков. Столбик термометра в Париже покажет +15 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
В столице Франции синоптики прогнозируют ясную с переменной облачностью погоду без осадков. Столбик термометра в Париже покажет +15 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
Кстати, жители Австрии новый день встретит также солнечно. В Вене до +23 °С. Ясно и безоблачно – такая погода ожидается в Риме. Воздух при этом прогреется до 25 градусов. В Мадриде ясно, столбик термометра поднимется до отметки в 17 градусов, осадков не предвидится.
В Болгарии погодная обстановка также продолжает радовать. В столице до 21 градуса в дневные часы. Солнечное настроение небес ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +27 °С. Солнечно и без осадков встретят новый день в Афинах, столбик термометра поднимется до отметки в 25 градусов.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге погода прогнозируется преимущественно ясная. До 19 градусов выше нуля будет отмечено в дневное время суток. До +19 °С повысится температура воздуха в Вильнюсе, в городе без осадков. В Варшаве +22 °С. В столице малооблачно. Хмуро и до 18 градусов тепла в Киеве. В Москве до 16 градусов со знаком плюс, погода обещает быть солнечная. Однако осадки также наведаются в столицу.
В Беларусь возвращается теплая погода. Теплее всего будет в Бресте.